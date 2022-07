Abschluss an der Mali-Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Abend des 14. Juli haben in der Aula der Mali Gemeinschaftsschule 64 Abschlussschüler*innen ihre Zeugnisse erhalten: In der 9. Jahrgangsstufe konnte 22-mal der Hauptschulabschluss gefeiert werden, in der 10. Jahrgangsstufe 26-mal der Hauptschulabschluss. 16 junge Leute durften ihren Realschulabschluss entgegennehmen, der an der Gemeinschaftsschule auch erreicht werden kann.

Rektorin Stefanie Maier-Stützle freute sich eingangs in ihrer Rede darüber, so eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern verabschieden zu können. Sie tue dies aber auch mit Wehmut, denn in den vergangenen Jahren habe sich mit vielen der Absolventen manch besondere Beziehung entwickelt. „Der erste große Abschluss der weiterführenden Schule ist schon etwas Besonderes - ihr seid nun an einem gewissen Wendepunkt in eurem Leben angekommen!“, so Maier-Stützle. Sie beglückwünschte die jungen Leute, blickte auf die gemeinsame Zeit zurück und versäumte es nicht, auch den Eltern, Wegbegleitern und dem Kollegium zu danken. „Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg!“, wünschte sie den Jugendlichen.

Auch einige Preise konnten verliehen werden. Den Baur-Preis, den ein ehemaliger Schüler jährlich stiftet, teilten sich fünf Schülerinnen und Schüler: Jennifer Zhezher, Carina Schmal, Kamer Kan Vasija, Martin Morawski und Jan Fesseler. Dieser Preis wird für besondere schulische Leistungen oder soziales Engagement verliehen. Einen Französisch-Preis der Stadt Biberach erhielten die Realschüler Etrit Maloku (1. Platz), Gellért Simon (2. Platz) und Lukas Bernst (3. Platz). Über den Hilde-Frey-Preis für die besten Abschlussdurchschnitte freute sich Karina Samsutdinov, sie konnte einen Notendurchschnitt von 1,5 im Realschulabschluss erzielen. Für den besten Schnitt von 1,8 im Hauptschulabschluss erhielt Wael Alhusni ebenso den Hilde-Frey-Preis.

Der noch junge Förderverein der Mali GMS lobte zum ersten Mal einen Preis aus: Jennifer Zhezher durfte ihn für ihr besonderes außerschulisches Engagement entgegennehmen. Sie beteiligte sich jahrelang sehr zuverlässig und engagiert in der SMV.

Aus den Händen von Rektorin Maier-Stützle und den Lerngruppenleiterinnen und Lerngruppenleitern durften alle Absolventen ihre Zeugnisse entgegennehmen. Zum Abschluss der feierlichen Übergabe servierte die 8. Jahrgangsstufe Häppchen und kühle Getränke im Schatten der Bäume des Schulhofes.