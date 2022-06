Abschlüsse an der Kaufmännischen Berufsschule in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Tagen konnten 142 kaufmännische Auszubildende der Gebhard-Müller-Schule ihren Berufsabschluss in den Ausbildungsberufen der Branchen Bank, Industrie, Einzelhandel, Großhandel, Büromanagement und Sozialversicherung erwerben. Erstmalig kam die Sparte E-Commerce hinzu, die vor drei Jahren neu eingeführt worden war. Hinzu kamen 11 Gäste, die an der kaufmännischen Schule in Biberach mitgeprüft wurden. 59 Prüflinge legten zusätzlich die optionale Zusatzqualifikation KMK-Englisch ab.

Schulleiter Thomas Ohlhauser und Abteilungsleiter Peter Baur freuten sich sehr, nach nunmehr drei Jahren unter Corona-Bedingungen „endlich wieder würdevoll“ zu einer Abschlussveranstaltung zu begrüßen. Zur Feierstunde, die festlich von der Schulband gerahmt wurde, hatten die Gebhard-Müller-Schule mit den Ausbildungsbetrieben geladen. Die schulische Prüfung ist der schriftliche Teil der Abschlussprüfung des dualen Partners, der von der Schule im Auftrag der Kammern abgenommen wird.

Der diesjährige Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Stephan Rayher von der Rayher Hobby GmbH Laupheim, betonte das bewährte klassische deutsche System der Berufsausbildung. Dafür beneide die deutsche Wirtschaft die ganze Welt. Der praktische Überblick, der Auszubildenden in ihren Betrieben vor Ort ermöglicht werde, sei rein theoretisch in keiner akademischen Welt so möglich. Im beruflichen Alltag stehe vor allem eines im Vordergrund: Flexibilität. Anhand betrieblicher, wirtschaftlicher und globaler Herausforderungen müssten Firmen heute immer wieder ihre Ziele neu reflektieren und sich neu aufstellen. Nahezu alle Bereiche seien in Veränderung, nichts sei davon ausgenommen. Nicht nur Fleiß und Motivation seien daher entscheidend, sondern vor allem fähig zu sein und zu bleiben, sich immer wieder auf Innovationen einzulassen.

Preisträger/innen: Christian Dietz, Leonie Kammerer, Hanna Keller, Sarah Koch, Jessica Merk, Sherin Mössner, Lisa Ruppert, Nicole Schmucker, Lisa Schuler, Steven Single, Corinna Späth, Lea Städele, Daniel Wenger, Ilona Wenger, Vanessa Werz und Jarib Wohlgemut.

Lobträger/innen: Ksenia Benke, Janine Erk, Rainer Hohl, Leonie Huber, Maike Häberle, Helena Härle, Lukas Koppmann, Kim Lauber, Kathrin Ludwig, Anne Pfeffer, Nino Ratzenberger, Kaschif Saleemi, Dominik Schäfer, Carmen Schöllhorn, Laura Tandarik und Marc Weiß.