Abschied ohne Abschied für Renate Fuchs und Damian Walosczyk

Zum 1. Mai haben sich in der katholischen Seelsorgeeinheit Biberach (SE) gravierende personelle Veränderungen ergeben. Sowohl Gemeindereferentin Renate Fuchs als auch Diakon Damian Walosczyk verlassen das Pastoralteam. Nachfolger gibt es nicht.

Remate Fuchs war seit 2009 in den Gemeinden der SE mit einem Auftrag von etwa 70 Prozent tätig und dabei zehn Jahr lang für die Erstkommunionvorbereitung verantwortlich. Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe zahlreiche Kinder und deren Familien auf dem Weg zur Ersten Heiligen Kommunion begleitet. Daneben erteilte sie Religionsunterricht an der Grundschule Mettenberg und der Gaisental-Grundschule. Sie vertrat die Katholische Kirche im Beirat Inklusion der Stadt Biberach und in der Austauschrunde Erwachsener mit behinderten Geschwistern. Im Herbst 2018 übernahm sie die Leitung des Trauerkreises und begleitete den Trauerbesuchsdienst der SE zusammen mit Magdalena Ruf.

Seit 1. Mai ist Fuchs zur Profilstelle „Trauerarbeit und Seniorenpastoral“ beim Katholischen Dekanat Biberach gewechsel. Daneben wird sie an einer der Grundschulen weiterhin Religionsunterricht erteilen.

Mit Damian Walosczyk geht ein „Urgestein“ des Pastoralteams in den Ruhestand. Seit 2002 ist er vielen Menschen in Biberach als Seelsorger bekannt. Als Diakon hat er Kinder getauft, Paare getraut und Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Daneben war ihm die Fürsorge um notleidende Menschen ein Anliegen. Seien es Menschen, die um unbürokratische finanzielle Unterstützung baten oder Obdachlose, für die eine Weihnachtsfeier ausgerichtet wurde. Er hatte immer einen guten Blick auf diejenigen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. Auch die Mitwirkung in Gottesdiensten gehörte selbstverständlich zu seinen Aufgaben. Viel Herzblut brachte er in die Ökumene ein. Die beiden ökumenisch betriebenen Sozialläden waren ihm ein Anliegen, das er von Beginn an mit verfolgte und von Seiten der katholischen Gemeinden begleitete. Damian Walosczyk wird seinen Ruhestand in Biberach verbringen und, wenn es ihm möglich ist auch aushelfen.

Ab November 2014 übernahm Diakon Walosczyk als Pastorale Ansprechperson besondere Verantwortung für die Kirchengemeinde St. Gallus in Rißegg. Durch seine unkomplizierte, den Menschen zugewandte Art wurde er zur beliebten und geschätzten Bezugsperson für Gruppen und Ausschüsse.

Die derzeitige Situation lässt keine offizielle Verabschiedung zu. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die beiden Stellen werden nicht nachbesetzt, teilt die SE mit. Der Stellenplan der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde drastisch gekürzt. Wie diese Lücken nun geschlossen werden und welche Veränderungen auf die Gemeinden zukommen, wird Pfarrer Ruf mit seinem Team und den Kirchengemeinderäten dann beraten, wenn sich die neugewählten Gremien konstituiert haben.