Mit Video und Bildergalerie: Spezialbagger reißen Hochhaus ab

Die Tage eines der markantesten Biberacher Gebäude sind gezählt: Seit Dienstnachmittag laufen auf dem ehemaligen Klinikareal die Abrissarbeiten am 43 Meter hohen Hochhaus.

Am Dienstag starteten die Abrissarbeiten. Spätestens Mitte März wird vom ehemaligen Schwesternwohnheim nichts mehr zu sehen sein. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Mit seinem 3,5 Tonnen schweren Pulverisierer aus massivem Stahl nagt der Longfrontbagger an der Westseite des Rohbaus. Die Vorarbeit in Form aufwendiger Entkernungsarbeiten leistete die Firma BERB aus Bösingen bereits in den vergangenen fünf Monaten. Kunststoffe wie Styropor wurden ebenso entfernt wie Holzelemente, Teppiche, Ziegel und auch Asbest. Zudem stieß BERB auf eingebaute Faserzementstreifen im Deckenbereich, die gesondert ausgebaut und entsorgt werden mussten. Übrigblieben Beton und Stahl.

Im Sinne der Nachhaltigkeit

Nachdem auch der Stahl entfernt worden ist, bleibt sortenreines Material, das nach dem Recycling vor Ort beispielsweise als Kies oder Beton bei den zukünftigen Erschließungsarbeiten zum Einsatz kommen soll. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Da sei der Landkreis Biberach durchaus vorbildlich, sagt der Bauleiter des Bösinger Unternehmens.

Bis vor einigen Jahren diente das zwölfgeschossige Gebäude noch als Schwesternwohnheim, nun verschwindet es wie die übrigen Klinikgebäude aus dem Biberacher Stadtbild. Bis Mitte März wird der 112 Tonnen schwere Longfrontbagger noch mit dem Rückbau des Hochhauses beschäftigt sein. Sobald ein Bagger mit normaler Auslegung ausreicht, hat der Longfrontbagger seine Arbeit getan. Das wird voraussichtlich der Fall sein, wenn das dritte Obergeschoss erreicht ist.

145 Tonnen Schließkraft

Doch auch zuvor kommt der kleinere Bagger zum Einsatz. Und der ist eigentlich gar nicht „normal“. Bei dem Fahrzeug handelt es sich sozusagen um einen aufgerüsteten Spezialbagger, dessen Eigengewicht mit 47 Tonnen fast zehn Tonnen über dem der Standardversion liegt. Der verlängerte Arm ermöglicht mit 14 Metern eine um fünf Meter größere Arbeitshöhe. Das erfordert wiederum einen höheren Ballast, der bei zehn statt sieben Tonnen liegt. Mit seinem 4,5 Tonnen schweren Pulverisierer entwickelt er eine Schließkraft von bis zu 145 Tonnen, der Longfrontbagger kommt hier „nur“ auf 90 Tonnen.

Entsprechend effektiv bricht der kleinere Bagger den Stahl aus dem Beton, verteilt das Material und füllt das Gelände auf, bevor wieder der Longfrontbagger übernimmt. Dessen Auslegerlänge beträgt 36 Meter. Um auf die notwendige Höhe zu kommen, wurde für den Bagger eine etwa zehn Meter hohe Rampe mit Aufbruchmaterial aufgeschüttet. Sobald der Longfrontbagger seine Arbeit auf der Westseite erledigt hat und ein Teil des Verbindungsgangs zwischen Hochhaus und Klinik entfernt worden ist, fährt er über die aufgeschüttete Rampe zur Ostseite des Gebäudes. Am Ende seiner Arbeiten wird BERB rund 20.000 Tonnen Material bewegt haben.

So ist der Stand der Abbrucharbeiten

Den dritten und letzten Bauabschnitt übernimmt die Firma Lämmle Recycling aus Füramoos. Diese Abbrucharbeiten umfassen Klinikgebäude, Parkdeck und Nebengebäude. Die Entrümpelung ist bereits abgeschlossen. Nach den Entkernungsarbeiten beginnen Abrissbagger Ende Januar mit den Gebäudeflügeln auf der Nordseite. Der Abbruch des Parkdecks erfolgt ab Mitte März.

Die Bauabschnitte eins und zwei sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt umfasst die Gebäude entlang der Riedlinger Straße. West- und Ostflügel sowie Mittelbau sind bereits abgebrochen, das Verwaltungsgebäude folgt in diesem Monat. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet neben dem Hochhaus noch Krankenhauskapelle, Schulungsgebäude und Heizzentrale sowie das sogenannte Ärzteappartementhaus. Insgesamt rechnet der Landkreis mit Abbruchkosten für das gesamte Krankenhausareal in Höhe von 13,25 Millionen Euro. Sämtliche Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 nach dem Umzug der DRK-Rettungswache abgeschlossen sein.