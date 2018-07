„Abläufe für Patienten sichtbar machen“

Noch bevor der Neubau steht, tut sich einiges in der Sana-Klinik Biberach. Vor allem in der Frauenklinik. Privatdozent Dr. Dominic Varga leitet diese seit 1. April gemeinsam mit Chefarzt Dr. Steffen Fritz. Dr. Varga hat einige Neuerungen vor. Die Digitalisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Was wurde bereits umgesetzt und welches Ziel verfolgt Dr. Varga? Redakteurin Tanja Bosch hat mit dem Chefarzt und mit der leitenden Hebamme Hildegard Mauz über die Zukunft der Frauenklinik gesprochen.

Herr Dr. Varga, Sie haben zuvor die Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Donauklinik Neu-Ulm geleitet. Seit vier Monaten sind Sie in Biberach. Was haben Sie an der Sana-Klinik vor?

Dr. Dominic Varga: Ich sehe hier großes Potenzial. Sana investiert in die Zukunft. Mit dem Neubau entstehen viele Chancen, die wir nutzen wollen. Die Sana-Klinik könnte das Smart Hospital der Region und über die Region hinaus werden. Vor allem wenn es um die Digitalisierung geht, muss das Gesundheitswesen dringend aufholen. Diesen Weg muss man mitgehen, auch im Sinne der Bevölkerung.

Welche Vorteile versprechen Sie sich davon?

Dr. Varga: Es ist wichtiger als jemals zuvor, die Abläufe in einer Klinik und das Gesundheitswesen an sich transparent zu machen. Das ist für die Menschen, die zu uns kommen, von großer Wichtigkeit. Sie wollen wissen, was passiert und mit wem sie es zu tun haben.

Wie gehen Sie dieses Thema an der Frauenklinik an?

Dr. Varga: Ein großes Ziel von uns ist es, einen Patientenbeirat zu gründen. Dieser soll als Schnittstelle zwischen den Kundinnen, so nennen wir unsere Patientinnen, und dem Geburtszentrum am Sana-Klinikum fungieren. Es geht darum, uns noch stärker am Kunden zu orientieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Anders funktioniert das in der Wirtschaft auch nicht. Wir haben ein Produkt, das wir auf den Markt bringen wollen. Und das soll natürlich den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Denn die Menschen, die zu uns kommen, stehen klar im Mittelpunkt. Wir versprechen uns dadurch einen großen Lerneffekt.

Hildegard Mauz: Das Feedback von außen ist extrem wichtig. Die Wahrnehmungen sind sehr unterschiedlich. Wir können uns durch den direkten Kontakt zu den Kundinnen stetig verbessern.

Wer sitzt künftig im Patientenbeirat?

Dr. Varga: Zum einen das Klinikpersonal, niedergelassene Ärzte, niedergelassene Hebammen und auf jeden Fall vier Kundinnen. Wir wollen damit eine neue Form der Transparenz schaffen und uns auch selbst und unser Arbeit hinterfragen. Wir sind offen für Veränderungen und Verbesserungsvorschläge zum Wohl unserer Kundinnen.

Mauz: Das ist eine große Chance für die Geburtshilfe in Biberach und eine große Chance für die Bevölkerung. Außerdem wollen wir ab Oktober Hebammen selbst ausbilden. Wir versprechen uns viel von der Ausbildung im eigenen Haus.

Warum ist die Ausbildung im eigenen Haus so wichtig?

Mauz: In ganz Deutschland fehlt es an Hebammen, deshalb wollen wir unsere eigenen Hebammen ausbilden und Interessierten zeigen, was für ein schöner Beruf das ist. Wir wollen Hebammen aus der Region haben, die unsere Kundinnen betreuen. Das ist eine wichtige Perspektive für uns und steigert auch unsere Qualität. Die Ausbildung im eigenen Haus bringt die Geburtshilfe auf jeden Fall innovativ weiter. Im Oktober starten in Kooperation mit der Dualen Hochschule Heidenheim sowie der Hebammenschule der Uniklinik Ulm die ersten Auszubildenden.

Welche Neuerungen gibt es noch?

Dr. Varga: Seit Mai ist die Frauenklinik zertifizierte Kontinenzberatungsstelle. Gemeinsam mit der Urologie und der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Haus werden wir außerdem im September ein interdisziplinäres Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie eröffnen. Ferner können wir den Kundinnen jetzt außerdem auch im pränataldiagnostischen Bereich ein vollumfängliches Angebot bieten. Um die Sicherheit für unsere Kundinnen weiter zu erhöhen, investieren wir in die neueste Technik, wie beispielsweise das neue 3-D-/4-D-High-End-Ultraschallgerät sowie die neueste Überwachungstechnologie. Außerdem wollen wir den Kreißsaal komplett digitalisieren. Unser Ziel ist es, in einem Jahr papierlos zu sein. Der Datenschutz steht dabei an oberster Stelle. Wir wollen die Bürokratie so gering wie möglich halten, die Abläufe sollen effizienter werden.

Wie sieht die Klinik der Zukunft aus?

Dr. Varga: Der Patient wird mobiler sein und auch selektiver bei der Klinikwahl. Deshalb sind Qualität, Sicherheit und professionelle Betreuung oberste Voraussetzung. Wir wollen auch unsere Homepage transparenter gestalten. Jeder soll alles erfahren können, wir wollen unsere Abläufe für die Patienten sichtbar machen. Die Medizin steht im Umbruch. Wir müssen vorausgehen und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nutzen.