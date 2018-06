Abkochgebot in Tannheim und im Rottumtal hat weiter Bestand

In Tannheim und in der Trinkwasserversorgung Rottumtalgruppe gilt weiterhin das Abkochgebot. Darüber hinaus wird in Teilen der Gemeinde Tannheim das Trinkwasser weiter gechlort. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Von der Chlorung sind in Tannheim die Hochzone mit der Allgäustraße, Alpenstraße, Am Goldberg, Bergweg, Enzianstraße, Erdbirnweg ab Hausnummer 4, Friedhofstraße ab Hausnummer 16, Grüntenstraße, Hauptstraße ab Hausnummer 85 und der Panoramaweg betroffen. In diesem Bereich läuft die Chlorung bereits seit Donnerstag. Die Chlorkonzentration nähere sich an den Messpunkten der wirksamen Konzentration an und sei für den Menschen unschädlich, so das Landratsamt. Derzeit erwarten die Gemeinde und das Gesundheitsamt, dass am Mittwoch, 27. Juni, die wirksame Konzentration überall erreicht ist und das Abkochgebot aufgehoben werden kann.

In allen anderen Teilen von Tannheim (Niederzone) sind die Kontrollen bisher ohne Befund. Gleichwohl gilt aus Vorsorgegründen auch hier das Abkochgebot. Am Montag wurden erneut Proben gezogen. Deren Ergebnisse sollen bis Mittwoch, 27. Juni, vorliegen. Sollten die Werte ebenfalls ohne Befund sein, kann dann das Abkochgebot ohne weitere Maßnahme aufgehoben werden. Nach wie vor unklar ist, wie es zu dieser bakteriellen Verunreinigung des Trinkwassers kam. „Die Ursachforschung läuft auf Hochtouren. Sobald das Abkochen nicht mehr notwendig ist, werden die Bürger per Handzettel und über die Presse informiert“, so das Landratsamt.

Auch in der Trinkwasserversorgung Rottumtalgruppe mit den Gemeinden Steinhausen, Bellamont, Rottum, Mittelbuch und Teilen von Ringschnait (Reinstetter Straße, Eichenweg, Allmendeweg, Krautgärten, Bergstraße, Reutele, Reiserweg, Auf dem Berg, Hauptstraße ab Raiffeisenbank, Im Alten Berg, Alte Steige) gilt bis auf weiteres das Abkochgebot. „Die umfangreichen Beprobungen der vergangenen Tage zeigen, dass als Ursache eine Verschmutzung der Wasserfassung zum Beispiel durch die vorausgegangenen Starkregenereignisse infrage kommen könnte“, so das Landratsamt. Derzeit werden die betroffenen Gemeinden und Bereiche aus einer anderen mikrobiologisch unbelasteten Wasserfassung versorgt und das Leitungsnetz gespült. Die nächsten Tage sollen anhand der Nachproben zeigen, ob diese Maßnahmen ausreichen. Am Mittwoch, 27. Juni, soll entschieden werden, ob in den Normalbetrieb übergegangen werden kann oder ob eine Chlorung notwendig wird. „Die Bürger werden über das Gemeindeblatt und die Presse informiert, sobald das Abkochgebot aufgehoben werden kann oder sobald weitere Maßnahmen notwendig werden“, heißt es in der Pressemeldung weiter.