Abiturienten informieren sich

Angehende Abiturienten des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben sich am Studientag über Studiengänge an ihrer Wunschuniversität informiert. Drei der teilnehmenden Schüler schildern ihre Erlebnisse.

„Wir waren an der Dualen Hochschule Ravensburg, um uns hauptsächlich über den Studiengang Mediendesign zu informieren“, berichten die Zwölftklässler Nico Fritzenschaft, Matthias Geister und Simon Rauscher. Nach der Begrüßung des Rektors mit Einführung in den Tagesablauf und allgemeinen Informationen zur Hochschule wurden die Schüler in ihre Wunschgebiete aufgeteilt. Im alten Theater, in dem Mediendesign studiert wird, bekamen sie viele interessante Informationen zu den Inhalten des Studiengangs. Zudem wurden grafische und filmische Bachelor-Arbeiten einiger Studenten vorgestellt, die eindrucksvoll zeigten, zu was man am Ende des Studiengangs fähig sein könnte.

Nachmittags konnten die Schüler erneut zwischen einigen Themenbereichen wählen. Sie entschieden sich für die Besichtigung des Fernseh- und Radiostudios der Hochschule. „Die Professionalität und die Größe überraschte uns. Die Professoren waren immer für Fragen offen“, berichteten sie anschließend.

Anschließend war noch Zeit, sich das „Media-Lab“ anzuschauen. Dort wurde mit einem speziellen Computer festgehalten, worauf der Blick des Zuschauers bei bestimmten Filmausschnitten oder der Suche nach einer Internetseite gerichtet ist. Die Ergebnisse wurden bei erneuter Wiedergabe der Filmsequenzen durch rote Punkte veranschaulicht. „So erfuhren wir, was sich dadurch über die Wirkung von Werbung sagen lässt“, staunen die Schüler.

Insgesamt betrachtet, sei die Vielzahl an Möglichkeiten beeindruckend gewesen.

„Der Studientag war für uns eine sehr gute Möglichkeit, uns ein genaues Bild von dem Studiengang und der Hochschule zu machen“, ziehen die drei PG-Schüler ihr Fazit. Ihre Mitschüler besuchten währenddessen die Hochschulen und Universitäten in Ulm, Tübingen und Konstanz.