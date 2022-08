Abiturient der Matthias-Erzberger-Schule erhält Auszeichnung

Für die besten Absolventen der biotechnologischen Gymnasien in Baden-Württemberg haben die Verbände der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Chemie BW, den Biotechnologie-Abiturpreis gestiftet. An sechsunddreißig Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Profilfach Biotechnologie wurde das Standardwerk für Biologen und Biotechnologen, „der Campbell“ übergeben. Auch an der Matthias-Erzberger-Schule gab es eine Auszeichnung: Luca Finn Frech erhielt für seine sehr gute Leistung den Preis. Das knapp hundert Euro teure Buch, mit digitaler Erweiterung, bringt auf mehr als 1800 Seiten Wissen satt, schreibt Chemie BW in einer Pressemitteilung.

Nach seinen Praktikumstagen im Schullabor stand für Luca Finn Frech fest, er möchte sein Abitur am Biotechnologischen Gymnasium in Biberach, der Matthias-Erzberger-Schule, absolvieren. Auf seine Schulzeit blickt er jetzt fast mit Wehmut zurück, denn die Klassengemeinschaft und auch die engagierten Lehrer erlebte er als herausragend. Wer naturwissenschaftlich interessiert ist, dem empfiehlt er seine Schule, heißt es in der Mitteilung weiter. Luca Finn Frech wird voraussichtlich pharmazeutische Biotechnologie studieren.

„Wir freuen uns, dass so herausragende Ergebnisse erzielt wurden“, so Ralf Müller, Geschäftsführer von Chemie BW. Er hofft, dass einige der Ausgezeichneten eine Ausbildung oder ein Studium der Biotechnologie aufnehmen: „Die Verfahren, mit denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten, gehören in den Unternehmen zu selbstverständlichem Handwerkszeug. Und die Bedeutung nimmt zu – das haben wir zuletzt bei der Impfstoff-Entwicklung gesehen.“ Müller ist überzeugt, dass die Abiturienten mit Direkteinstieg oder nach einem Studium exzellente Berufsaussichten in der Branche haben werden.

In Baden-Württemberg gibt es 31 berufliche Gymnasien mit der Spezialisierung „Biotechnologisches Gymnasium“ (BTG). Dort werden die jeweils besten oder punktgleichen Schülerinnen und Schüler mit dem Preis ausgezeichnet. Sie haben sich aus einem besonderen Interesse für Naturwissenschaften heraus für den Schwerpunkt entschieden. Damit haben sie an den BTG auf einem sehr hohen Niveau etwas über die vielfältigen Zusammenhänge und Wechselbeziehungen biologischer Systeme gelernt. Auf den Bildungsplänen stehen Biologie, Chemie, Molekularbiologie (Genetik) und Mikrobiologie. In Praktika ist ein weiterer Schwerpunkt die Verfahrenstechnik. Insgesamt legen ein Drittel der baden-württembergischen Abiturienten ihre Prüfung an einem beruflichen Gymnasium ab.