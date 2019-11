Abgebrochene Partie wird neu angesetzt

Die am vergangenen Sonntag abgebrochene Partie in der Fußball-Kreisliga A I zwischen dem FV Biberach II und der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II wird komplett neu angesetzt. „Einen Nachholtermin gibt es aber noch nicht“, sagte Bezirksspielleiter Hubert Übelhör, der auch Staffelleiter der Kreisligen A I und A II ist, auf SZ-Nachfrage.

Die Partie auf dem Biberacher Kunstrasenplatz Nummer eins am Erlenweg war am Sonntag beim Stand von 1:1 in der 80. Minute wegen einer Verletzung eines SGM-Spielers abgebrochen worden.