Abcampen der Campingfreunde Biberach im DCC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das alljährliche Abcampen der Campingfreunde Biberach fand dieses Jahr vom 21. - 23. Oktober auf dem Gitzenweiler Hof bei Lindau statt. Nachdem die 12 Teilnehmenden am Freitagnachmittag bei noch suboptimalen Wetter auf dem Campingplatz eingetroffen waren, ging es schon bald mit dem in Lindau und Umgebung hervorragend organisierten ÖPNV zur Stadtführung auf die Insel. Hier lernten die Campingfreunde neben der bekannten Hafenpromendae auch kleinere, sehr reizvolle „Gässele“ kennen, in die sich sonst nur wenige Touristen verirren.

Am Samstag ging es bei schönstem Sonnenschein wieder mit dem ÖPNV zu einer Weingut- und Kellerbesichtigung mit anschließender Weinprobe nach Nonnenhorn. Nicht unerwartet stieg hier die gute Laune mit jedem „Probiererle“ noch weiter an.

Am Sonntag wurde an einer großen Frühstückstafel über besuchte und geplante Urlaubsziele und über Campingtechniken informiert und diskutiert.

Die Campingfreunde Biberach im DCC sind ein Zusammenschluss von Campern aus Biberach und Umgebung und treffen sich zu gemeinsamen Ausfahrten und monatlich zum Erfahrungsaustausch an Clubabenden. Gäste und Interessierte sind immer willkommen.

Infos unter http://www.cf-biberach.de.