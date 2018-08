Abbruch-Spiele werden komplett nachgeholt

Das am Mittwochabend vorzeitig abgebrochene Spiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Baltringen und den SF Schwendi wird komplett wiederholt. Dies gilt auch für das Kreisliga-B-I-Spiel zwischen dem VfB Gutenzell II und dem SV Eberhardzell II.

Die Neuansetzung der beiden Partien sieht laut Bezirksspielleiter Hubert Übelhör die Satzung des Württembergischen Fußballverbands (WFV) vor. „Der Zeitpunkt des Abbruchs ist egal, es geht wieder bei 0:0 los“, sagt Übelhör mit Blick auf das Bezirksligaspiel, dass in Baltringen nach 79 Minuten beim Stand von 2:0 für den SVB wegen eines Gewitters vorzeitig zu Ende gegangen war. Genauso verhalte es sich in Bezug auf das Kreisliga-B-I-Spiel in Gutenzell, dass nach 15 Minuten abgebrochen wurde. Die Gelb-Rote-Karte für den Baltringer Volkan Ergat behält derweil seine Gültigkeit. „Er ist für das nächste Pflichtspiel gesperrt“, erläutert Übelhör.

Konkrete Nachholtermine für die beiden abgebrochenen Spiele gibt es nach Angaben von Staffelleiter Gerhard Ehrlicher noch nicht „Die Bezirksligapartie kann aber eigentlich aufgrund des Terminplans nur am 12. oder 13. September ausgetragen werden“, so Ehrlicher. „Das B-I-Spiel wird für nächste Woche wieder angesetzt.“