Ab 20. März gibt’s ein bisschen Kultur

Seit Beginn der Pandemie ist es der Stadt Biberach ein wichtiges Anliegen im Sinne einer Ermöglichungskultur zu handeln. Die Inzidenz liegt im Kreis seit Längerem unter der kritischen Marke von 100. Daher möchte die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, Kultur wieder als Teil ihres Alltags erleben zu können. „Click&Meet“ macht dies möglich: Ab Samstag, 20. März, öffnen die Stadtbücherei und das Museum wieder. Das Haus der Archive folgt ab Mittwoch, 24. März. Da entsprechend der geltenden Corona-Verordnung Besucherzahl und Verweildauer begrenzt sind, ist es wichtig, vorab einen Besuchstermin zu vereinbaren.

Stadtbücherei: In der Stadtbücherei ist die Besucherzahl auf 22 Personen gleichzeitig beschränkt. Darum bittet die Stadtbücherei, nicht mit der ganzen Familie zu kommen. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 07351/51498 mit Angabe der Büchereiausweisnummer ist erforderlich. Die Termine werden zu jeder vollen Stunde vergeben und gelten für einen Zeitraum von maximal 45 Minuten. Neben der neuen Besuchsmöglichkeit wird auch der bisherige Abholservice „Click & Collect“ weiterhin von Dienstag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr angeboten. Die Terminvergabe erfolgt bis Freitag, 19. März, zwischen 12 und 17 Uhr. Anschließend können Termine zu den gewohnten Kontaktzeiten der Stadtbücherei, dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr, vereinbart werden.

Haus der Archive: Im Haus der Archive kann ab Mittwoch, 24. März, zu den bekannten Benutzungszeiten wieder recherchiert werden. Die Benutzungszeiten sind mittwochs und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Für einen Besuch ist eine Voranmeldung per E-Mail oder Telefon zur Reservierung eines Arbeitsplatzes im Lesesaal mit Angabe eines Zeitfensters zwingend erforderlich (Stadtarchiv: E-Mail stadtarchiv@biberach-riss.de, Telefon 07351/51625; Wieland-Archiv: E-Mail wieland-museum@biberach-riss.de, Telefon 07351/51161). Die Zahl im Lesesaal ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf zwei Besucher pro Benutzungstag beschränkt (eine Person vor-, eine Person nachmittags). Nach der Benutzungsberatung im Vorfeld per E-Mail oder Telefon erfolgt die entsprechende Bereitstellung der Archivalien zum vereinbarten Benutzungstermin.

Museum: Im Museum können Besuchstermine entweder telefonisch unter 07351/51331, per E-Mail an museum@biberach-riss.de oder auch am Museumseingang vereinbart werden. Erlaubt sind maximal 50 Besucher à zwei Stunden. Das Museum hat einiges zu bieten. Noch bis zum 11. April ist die im November fertiggestellte und bislang digital präsentierte Kunstvereinsausstellung „durchblick|e“ zu erleben. 31 Künstlerinnen und Künstler – allesamt Mitglieder im Kunstverein – präsentieren 54 künstlerische Arbeiten in so unterschiedlichen Genres wie Skulptur, Malerei, Fotografie und Film. Diese Vielfalt der Perspektiven auf das Thema Durchblicke ist besonders reizvoll. Auch die Schülerausstellung „Begegnungen“ ist zugänglich. Im Rahmen der Bildungspartnerschaft des Museums mit dem Wieland-Gymnasium haben sich 17 Schülerinnen und Schüler des Kunst-Leistungskurses mit ausgewählten Kunstwerken des Museums auseinandergesetzt und dabei eigene Interpretationen geschaffen.