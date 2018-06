A II: Zweikampf an der Tabellenspitze

Ein spannender Zweikampf an der Tabellenspitze zwischen dem SV Mietingen und dem SV Baustetten hat das Geschehen in der Fußball-Kreisliga A II in den zurückliegenden Wochen vor der Winterpause geprägt. Letztlich musste der SVM nach der Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten den wochenlang eingenommenen Platz an der Sonne räumen. Am Tabellenende tut sich nicht viel. Baltringen II und Schwendi II scheinen auf den Schleudersitzen wie festgenagelt zu sein.

Der SV Baustetten darf als Tabellenführer überwintern, doch fast hätte dem SVB der Angstgegner Sulmetingen II in die Suppe gespuckt. Durch die Niederlage von Mietingen gegen Laupertshausen blieb der Ausrutscher aber ohne Folgen. Baustetten kann mit dem bisherigen Saisonverlauf hoch zufrieden sein. Niemand hatte den SVB vor dem Beginn der Spielzeit ganz oben erwartet. Nach der Auftaktniederlage gegen Sulmetingen II ging es jedoch nur nach oben. Über sechs Spieltage hinweg marschierte der immer siegreiche SVB im Gleichschritt hinter dem ebenso erfolgreichen SV Mietingen. Der Höhepunkt aus Baustetter Sicht war sicherlich das gewonnene Auswärtsspiel am 15. November in Mietingen.

Auch der SV Mietingen hat keinen Grund unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf zu sein. Der Bezirksliga-Absteiger des Vorjahres will es diesmal besser machen und am Ende nicht im grauen Mittelfeld landen. Ein Wermutstropfen ist aber der Verlust von Rang eins an Baustetten. Der Blick auf die Tabelle bis Mitte März wird den SVM schmerzen. Entschieden ist jedoch überhaupt noch nichts – Mietingen wird in den verbleibenden Spielen sicher zum Angriff blasen.

Erstaunlich ist, was die SF Bronnen bisher für eine Saison spielen. In der vergangenen Spielzeit kämpften die SF über Monate hinweg um den Klassenerhalt. In dieser Saison war alles anders. Bronnen spielte vom ersten Spieltag an ganz oben mit und war über zwei Sonntage hinweg sogar Spitzenreiter. Mehr als zwei Monate waren die SF auf Platz drei zu finden. Am Ende ließen die Niederlagen von Baustetten und Mietingen die Rottaler punktemäßig wieder näher an das Führungsduo heranrücken.

Winterpause kommt zu früh

Was hatte sich der SV Schemmerhofen nicht alles vorgenommen? Doch vom ersten Spieltag an war Sand im Getriebe. Statt Siegen gab es Unentschieden, die den SVS nicht weiter brachten. Nach einem kurzen Hoch folgte umgehend das Tief. Erst in den vergangenen Wochen konnte Schemmerhofen Erfolge einfahren, das Team um Spielertrainer David Freudenmann scheint sich stabilisiert zu haben. Die Winterpause kommt somit für den Vierten zu früh. Das Problem des SVS ist der Neun-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze. Entschieden ist jedoch noch lange nichts, aber es wird schwer werden für den SVS.

Enttäuschend war der Saisonverlauf bisher für den SC Schönebürg. Der Sportclub war in der Relegation und wollte in der neuen Runde darauf aufbauen. Aber es wurde nichts daraus. Der SCS stand in der Tabelle bisher nie da, wo er hin wollte. Der aufgestaute Frust sorgte für Platzverweise, was die Sache noch schwieriger machte. Schönebürg spielte zuletzt eine hervorragende Rückrunde. Aber selbst eine Wiederholung dürfte nicht mehr reichen, um am Ende einen der ersten beiden Plätze zu belegen.

Platz sechs gehört aktuell dem Aufsteiger SV Laupertshausen, der damit hoch zufrieden sein kann. Der SVL tat sich zunächst schwer in der neuen Spielklasse, es hagelte zum Teil deftige Niederlagen. Aber es dauerte nicht lange und Laupertshausen holte die Punkte. Heute ist der SVL ein Team, das sich in der A II vor keinem Gegner mehr fürchten muss.

Abstiegskampf wohl kein Thema

Positiv kann auch der SV Sulmetingen II auf die zurückliegenden Monate blicken. Nach einem Start nach Maß folgte über einige Spieltage hinweg eine Auszeit, ohne jedoch mit der Abstiegszone in Berührung zu kommen. In den letzten Spielen vor der Winterpause drehte Sulmetingen II nochmals kräftig auf und stemmte sich vom elften auf den siebten Tabellenplatz hoch. Der Abstiegskampf dürfte wie in den vergangenen Spielzeiten nicht zum Thema werden.

Der TSV Wain kam wieder einmal nicht über das Tabellenmittelfeld hinaus. Die Leistungen des TSV sind zu durchwachsen, um mehr zu erreichen. Rang vier war bisher das Höchste der Gefühle in dieser Saison. Aktuell rangiert Wain auf Platz acht.

Einen guten Start legte der Aufsteiger SV Burgrieden hin. Nach dem dritten Spieltag war der SVB auf Platz drei zu finden. Mit den schwereren Gegnern setzte dann aber der Sinkflug ein. Erst ein Zwischenhoch im Oktober brachte wieder Entspannung, bevor der Fahrstuhl erneut nach unten ging. Wichtig war für Burgrieden, dass die beiden jüngsten Spiele gegen die Abstiegskandidaten Baltringen II und Schwendi II gewonnen werden konnten. Das Zwischenfazit: Als Aufsteiger kann Burgrieden mit dem derzeitigen neunten Platz zufrieden sein, es ist noch viel Luft nach oben.

Im Vergleich zur Rückrunde der vergangenen Spielzeit, in der dem FCInter Laupheim fast noch der Sprung auf den Relegationsplatz gelungen wäre, ist der bisherige Saisonverlauf enttäuschend. Inter kommt nicht in die Gänge. Nach einem guten Spiel folgte bislang postwendend wieder eine Enttäuschung. Wenn Inter nach dem Trainerwechsel zur Ruhe kommt, dann haben die Laupheimer aber durchaus das Potenzial, noch ein paar Plätze gut zu machen.

Der TSV Warthausen hat gewusst, dass diese Saison nicht einfach wird. Der Start war gar nicht schlecht, über einige Wochen hinweg wurde ein Platz im Mittelfeld eingenommen. Je bunter aber die Blätter wurden, umso mehr grub sich Warthausen ein. Ein zweistelliger Tabellenplatz schlägt aktuell zu Buche. Allerdings gelang es dem TSV, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren.

Schadensbegrenzung ist angesagt

Warum tut sich die SGM Altheim/Schemmerberg in der zweiten Saison A II so schwer? Vielleicht ist bei der SGM der fußballerische Alltag eingekehrt. Überraschungssiege gelangen in den vergangenen Monaten nicht mehr. Über den drittletzten Platz scheint es nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht mehr hinauszugehen. Schadensbegrenzung ist bei der SGM angesagt – und Abstand halten von den Tabellenplätzen 13 und 14.

Nicht von Anfang an stand der SVBaltringen II auf dem vorletzten Rang. Das Team wehrte sich nach Kräften, ehe es dann Mitte Oktober in den Keller ging. Jetzt scheint es nur noch wenige Impulse zu geben, die eine Wende einleiten könnten. Seit Monaten gibt es nur noch Niederlagen für den SVB II. Der Abstand zu Altheim/Schemmerberg beträgt sechs Punkte.

Zu hoch scheint die Spielklasse für die SF Schwendi II zu sein. Seit dem dritten Spieltag steht das Team auf dem letzten Tabellenplatz. Es sind zwar meist keine Klatschen die sich Schwendi II einfängt, aber für Punkte reichte es bislang selten.