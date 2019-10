A-capella-Gesang vom Feinsten

Der Männerchor Bräschdleng hat am Samstag in der Biberacher Schützenkellerhalle ein hervorragendes Konzert gegeben. Als Konzertpartner durchschritten die Pädagogen Becker und Lempel (Martin Obert und Rainer Gühring) im ersten Programmteil das Bildungstal der Schüler in den verschiedenen Unterrichtsfächern.

Sie spielen und singen sich in einer hintersinnig schrägen Show, mit Baseballmütze und Kaffeetasse, durch die verschiedenen Unterrichtsfächer. Unterstützt mit Gesang vom Publikum und reichem Applaus verabschiedeten sich Becker und Lempel mit dem Lied „Stand by Me“. Mit dem Negro Spiritual „Glory, Glory, Halleluja“ schritt die A-cappella Formation Bräschdleng mit Oliver Haux singend auf die Bühne. Sie wurden dabei vom Publikum gleich von Anfang beklatscht. Die Titel wurden von einzelnen Chormitgliedern vorgestellt. Mit witzigen und kurzweiligen Einführungen erzeugten sie dabei Lachen beim Publikum.

Wie ein roter Faden führte dabei das Thema Schule durch das Programm. So fragte Tenorsänger Ralph Kammerer „Was blieb hängen nach neun Jahren Schule und einer Abschlussnote von Drei-Komma-schlecht?“. Er habe es immerhin bis zum Gymnasium geschafft und sorge in der Schulmensa als Koch für eine hohe Durchfallquote. Dynamisch präsentierte das Ensemble nach einer Erklärung zum Fach Geometrie „La Montanara“ (Das Lied der Berge). Mit „Knapp daneben“ war ein Potpourri mit umgetexteten Melodien überschrieben. So erklang „Der Grappa wird’s schon richten“, „Blau, blau, blau, macht der Enzian“ oder „Immer wieder sonntags, fehlt die Erinnerung“. Weitere Titel waren die berührende Ballade „Weit, weit weg von mir“ von Hubert von Goisern und der Pop-Song „All of me“.

Ohne Zugaben wurden die 26 Männer von den 200 Besuchern nicht entlassen. Es folgte das Lied „Bratislava Lover“ und mit dem Chorsatz „Schöne Nacht, Gestirne wandeln“ war Schluss. Der Anspruch der Bräschdleng, hohes musikalisches Niveau mit Witz und Leichtigkeit zu verbinden, zeichnet sie aus und macht den Auftritt zu einer spaßigen Angelegenheit. Gefühlvoll intoniert, mit sehr guter Dynamik und vorgetragen mit strahlenden Tenor- und tiefgründigen Bassstimmen, präsentierte sich ein gut geschulter Männerchor.