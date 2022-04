90er-Sound und Techno in der Kulturhalle Abdera

Mit zwei unterschiedlichen Veranstaltungen lockt die Macher der Kulturhalle Abdera am letzten Aprilwochenende ihr Publikum in den Club in der Breslaustraße. Am Freitag, 29. April, läuft unter dem Motto „It´s my Life - die Helden der 90er“ Musik aus diesem Jahrzehnt. Angekündigt sind Hits von Stars wie Nirvana, Culture Beat, DJ Bobo, Rage Against The Machine, Queen, den Spice Girls und vielen mehr. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro, für Schüler, Studierende und Azubis 4 Euro.

Am Samstag, 30. April, werden dann Techno-Klänge die Kulturhalle dominieren, dabei soll ab 18 Uhr zuerst der Außenbereich mit Elektro-Sound bespielt werden. Wie die Veranstalter ankündigen, soll ab 22 Uhr dann im Innenbereich Neele auftreten. Die in Leipzig geborene Neele zählt zu den vielseitigsten DJs ihrer Heimatstadt und ist darüber hinaus auch politische Aktivistin und eine Schlüsselfigur der feministischen Szene Leipzigs. Musikalisch konzentriert sie ich auf UK-inspirierternSound, der alle Facetten von House, Techno, Acid und Electro mitnimmt. Für den Eintritt sind am Samstag 8 Euro zu bezahlen, für Schüler, Studierende und Azubis gibt es eine Ermäßigung auf 5 Euro.