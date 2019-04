Dass Kunstausstellungen auch abseits großer Städte ein Publikumsrenner werden können, hat das Museum Biberach in den vergangenen Monaten bewiesen. Die Schau „Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft“ mit rund 130 Werken des 1987 verstorbenen Biberacher Malers lockte bislang mehr als 9000 Besucher ins Museum. Am Ostermontag, 22. April, geht sie mit einem besonderen Rahmenprogramm zu Ende.

Auch die Kleinsten befassen sich schon mit Bräckle: Vorige Woche durfte die Vorschulgruppe der Kindertagesstätte Biberach den 1897 geborenen Maler auf eine weitere Weise kennenlernen – durch einen Besuch in seinem Atelierhäuschen in Winterreute. Zwischen 1938 und 1948 verbrachte der Künstler hier seine Arbeitswochen und malte. Die Tochter des Künstlers, Gudrun Martin, führte die Kinder durchs Haus und vermittelte ihnen viele Informationen. Zuvor hatten sie die Ausstellung im Museum besucht, seine Werke betrachtet und sich davon zu eigenen Malarbeiten inspirieren lassen.

Die Bräckle-Ausstellung geht nun am Ostermontag mit einer Finissage zu Ende. Bereits jetzt haben mehr als 9000 Besucher die Ausstellung besucht, darunter etwa 1000 Schüler und Kindergartenkinder. „Die Ausstellung zählt damit zu den erfolgreichsten Kunstausstellungen im Museum“, so Uwe Degreif, der stellvertretende Leiter des Museums, der die Ausstellung zusammengestellt und begleitend dazu auch einen Uwe Degreif hat zur jetzigen Ausstellung einen 360 Seiten starken Bildband herausgegeben hat.

Noch zwei Führungen

Mehrfach besteht am Osterwochenende noch die Gelegenheit an Führungen teilzunehmen: am Ostersonntag, 21. April, mit Claudia Manall und am Ostermontag, 22. April, mit Uwe Degreif, jeweils um 11.15 Uhr.

Für die Finissage am Ostermontag hat das Museum ein vielfältiges Programm organisiert: Ab 15 Uhr präsentiert Bruno Albinger einen fotografischen Spaziergang durch Bräckles Heimatdorf Winterreute, um 16 steht Gudrun Martin für Fragen zu ihrem Vater bereit. Ab 17 Uhr gibt es im Foyer eine Lesung mit Musik. Dabei liest der Schriftsteller und Büchner-Preisträger Arnold Stadler aus seinem Buch, das er 2012 über den Künstler Bräckle geschrieben hat. Stadler wurde erst vorige Woche zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Sauldorf und der Stadt Meßkirch ernannt, wo er das Gymnasium besuchte.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Klaus-Dieter Klein auf der Gitarre. Die Ausstellung schließt um 18 Uhr. Für alle, die es nicht mehr schaffen: Sie wird am Sonntag, 5. Mai, in der Städtischen Galerie Böblingen in erweiterter Form eröffnet.