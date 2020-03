85 Corona-Tests negativ - Zahlreiche Schulen sollen Dienstag wieder öffnen

Alle bisherigen Testergebnisse, die im Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Coronafall im Kreis und für Schulen und Kindergärten relevant sind, sind negativ. Das teilte das Landratsamt Biberach am Sonntag mit.

Insgesamt wurden 85 Personen, darunter 41 Kinder und Jugendliche, getestet. Sie haben an einer Familienfreizeit in Südtirol teilgenommen. Testergebnisse stehen noch aus für die Karl-Arnold-Schule Biberach, die Grundschule Warthausen und das Gymnasium Bad Waldsee. Sie werden im Laufe des Montags erwartet.

Dem 43-jährigen positiv getesteten Familienvater geht es nach Angaben des Landratsamts gut. „Er ist mittlerweile symptomfrei und mit seiner Familie nach wie vor in häuslicher Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung.

„Das Kreisgesundheitsamt hat die betroffenen Personen am Sonntagvormittag informiert; ebenso habe ich die betroffenen Städte und Gemeinden per Mail informiert. Aus Sicht des Landratsamts spricht nichts mehr dagegen, wenn am Dienstag an den nachfolgenden Schulen und Kindertagesstätten der Betrieb wiederaufgenommen wird“, so Landrat Dr. Heiko Schmid laut der Meldung.

Es handelt sich dabei um folgende Schulen und Kindertagesstätten:

Matthias-Erzberger-Schule Biberach

Schulkindergarten (Kinderhaus) Biberach- Rißegg

Dollinger Realschule Biberach

Drümmelberg Grundschule Bad Schussenried

Friedrich-Adler-Realschule Laupheim

Grundschule Stafflangen

Grundschule Untersulmentingen

Grundschule Uttenweiler

GWRS Schwendi

Jakob-Ehmele-Realschule Bad Schussenried

St. Martin kath. KiGa Untersulmentingen

KiGa Spatzennest Bad Schussenried

KiGa St. Elisabeth Warthausen

Kolping Bildungszentrum Riedlingen

Mühlbachschule Schemmerhofen

Pestalozzi-Gymnasium Biberach

Schwarzbachschule Biberach

Wieland Gymnasium Biberach

Bischof-Sproll-Schule Biberach

Carl-Lämmle-Gymnasium Laupheim

Studienkolleg Blönried

Ausstehend: