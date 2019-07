83 Absolventen erwerben Fachhochschulreife an der Biberacher Gebhard-Müller-Schule

Das Kaufmännische Berufskolleg II und das Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen haben mit der feierlichen Entlassung von 83 Absolventen der Fachhochschulreife den Reigen der Abschlussfeiern an der Biberacher Gebhard-Müller-Schule (GMS) beendet.

Im komplexen und durchlässigen berufsbildenden Schulsystem ist das Berufskolleg jene Schulart, die auf der Basis der Mittleren Reife – zum Beispiel in Form der zuvor verabschiedeten Absolventen der Berufsfachschule/Wirtschaftsschule – in zwei Schuljahren (II) zur Fachhochschulreife führt. Die Schul- und Abteilungsleitung der GMS sowie die Klassenlehrer freuten sich über den Gesamtschnitt von 2,6 in den drei Klassen des Kaufmännischen Berufskollegs und 2,9 im Kaufmännischen Berufskolleg Fremdsprachen. Schulleiter Thomas Ohlhauser sensibilisierte die Absolventen zum Abschied für den Begriff der „Reife“ – sei es in der Literatur, der Pädagogik, im Obstbau oder eben beim gründlichen Lesen des erworbenen Zeugnisses. „Reif“ seien die jungen Erwachsenen nun weiterzugehen, denn die Fachhochschulreife qualifiziere für eine Vielzahl möglicher Wege. Bei aller Euphorie über das Erreichte gab Ohlhauser aber auch einen Rat mit: „Rundherum reif werden wir nicht, nur immer reifer. Arbeitet gut daran, das Handwerkszeug dazu habt Ihr an der Gebhard-Müller-Schule nun gelernt.“ In feierlicher Runde klang auch die letzte diesjährige Abschlussfeier im Großen Atrium der GMS harmonisch aus.

Zusätzlich zur Fachhochschulreife haben elf Schüler die Prüfung zum „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten“ erfolgreich absolviert. Mit ergänzenden Sprachprüfungen konnten 14 Schüler des Berufskollegs Fremdsprachen das KMK (Kultusministerkonferenz)-Zertifikat Englisch (Niveaustufe III/B2) erwerben sowie sieben das KMK-Zertifikat Französisch (Niveaustufe II/B1). Der Preis des Landrats konnte drei Mal vergeben werden: an Nadine Egle, Lena Stark und Stefanie Traub. Der Schulpreis ging ebenfalls an Stefanie Traub. Den Gebhard-Müller-Preis (für die beste Leistung in Geschichte und Gemeinschaftskunde) konnten sich Lena Stark und Vanessa Werz sichern. Belobigungen konnten neun vergeben werden: an Alessa Braun, Fatih Demircan, Nadine Egle, Cetin Eray, Silas Kling, Lena Stark, Jennifer Stähle, Leon Stury und Vanessa Werz.

Die Absolventen des Berufskollegs an der GMS: Elif Akkaya, Derya Aksoy, Kübra Aslan, Anna Bailer, Emil Baur, Tim Braig, Alessa Braun, Annkathrin Branz, Melanie Burkhardt, Eray Cetin, Melda-Nur Cetinkaya, Lara Cörlin, Bensu Dagiz, Fatih Demircan, Hagen Ditscher, Nadine Egle, Michelle Endrikat, Ercan Erdogan, Julia Fischer, Jacky Gallinger, Leon Gerster, Maike Häberle, Luna Hammoud, Timo Herre, Xenia Herwanger, Sarah Hiller, Silvana Holz, Moritz Holzum, Justin Hörnle, Fatma-Nur Karaköse, Dennis Kebapcioglu, Maren Kehrle, Silas Kling, Rilind Koca, Krystian Kondarewicz, Nick Ladel, Lisa Lange, Jennifer Lim, Carolin Lutz, Christoph Maier, Majlinda Matoshi, Eryk Müller, Finn Müller, Stefanie Müller, Vanessa Münz, Nikolaos Patsiatzis, Anna Quintus, Dunja Ramadan, Nino Ratzenberger, Jonathan Rauser, Vladislava Rayeva, Laura Rief, Tobias Romer, Vanessa Rosner, Annika Ruf, Aliyah Sauter-Duangrai, Andreas Schefer, Celine Schelkle, Lea Scherenbacher, Anja Schöllhorn, Manuel Schöllhorn, Vanessa Schmid, Yunus Sekerci, Arzu Simsek, Elia Sonntag, Jule Stallbaumer, Jennifer Stähle, Nora Stock, Lena Stark, Jennifer Strahl, Leon Stury, Eduard Treger, Stefanie Traub, Linus Wachter, Patricia Walter, Yannik Weishaupt, Nico Welser, Daniel Wenger, Vanessa Werz, Felix Wieland, Christopher Witt, Merve Yavuz, Larissa Zoller.