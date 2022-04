Der FC Wacker Biberach richtet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, am Erlenweg vier Jugendfußball-Turniere mit insgesamt 82 Teams aus. Bei den Bambini treten am Samstag ab 10 Uhr 30 Mannschaften an. Am gleichen Tag ermitteln auch 20 F-Jugendteams ab 14 Uhr ihren Turniersieger. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit dem Turnier der E-Jugend weiter. 20 Teams sind dabei. Zuletzt steigt am Sonntagmittag (ab 14 Uhr) ein Turnier mit zwölf D-Jugendteams.