81 Schüler machen ihre Fachhochschulreife

Auch in diesem Schuljahr folgte an der Gebhard-Müller-Schule wieder eine Abschlussveranstaltung auf die nächste. Begonnen hatten die Kaufleute, gefolgt von der Wirtschaftsschule und dem Wirtschaftsgymnasium. Und kurz vor der Einladung zur Verleihung der Hilde-Frey-Preise aller berufsbildenden Schulen beschloss das Berufskolleg den Reigen der Abschlussfeiern im Atrium der Biberacher kaufmännischen Schule. Das teilte die Schule in einer Pressemitteiung mit.

Das Kaufmännische Berufskolleg II, das Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen und das Einjährige Kaufmännische Berufskolleg Fachhochschulreife konnte in der letzten Woche 81 Schülerinnen und Schüler erfolgreich mit der Fachhochschulreife entlassen. In den ersten beiden wurde ein Notendurchschnitt von 2,6 erzielt, im BKFH ein Schnitt von 2,2.

„So komplex das berufsbildenden Schulsystem auch ist, es lassen sich viele Wege zum Erfolg finden“, heißt es von Seiten der Schule: „Das Berufskolleg führt auf Basis der Mittleren Reife, die zum Beispiel über die Berufsfachschule an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach erworben werden kann, in einem oder zwei Schuljahren zur Fachhochschulreife. „Der Stellvertretende Schulleiter Peter Dann nutzte seine Festrede dazu, den Absolventinnen und Absolventen Möglichkeiten aufzuzeigen und sie durch beispielhafte Studienstandorte und Studiengänge zu navigieren. Er hob die gute Hochschulinfrastruktur in Baden-Württemberg, im Oberland und in Bayern hervor. Jetzt sei es vor allem wichtig zu wissen, was man fachlich wolle, es gebe unzählige Möglichkeiten, von Betriebswirtschaft und Informatik über Pharmatechnik oder Ernährungs- und Hygienetechnik. Viele Fachhochschulen, vor Ort in Biberach oder beispielhaft in Neu-Ulm, Sigmaringen, Weingarten, Kempten, Konstanz oder Nürtingen, warteten ebenso wie die freie Wirtschaft auf interessierten und leistungsbereiten Nachwuchs, sagte der Schulleiter.

Abteilungsleiterin Simone Rehm freute sich, zusätzlich zur Fachhochschulreife zehn Schülerinnen und Schüler die Urkunde zum „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten“ überreichen zu können. Acht Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Fremdsprachen konnten die Zusatzprüfung Wirtschaftsenglisch erfolgreich ablegen und erhielten das KMK-Zertifikat Englisch Niveaustufe III (B2), zwei Schülerinnen und Schüler das KMK-Zertifikat Französisch Niveaustufe II (B1).

Neben der Erweiterung der Allgemeinbildung vermittelt das Berufskolleg nach Angaben der Schule vertiefte fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und die Fähigkeit, selbstständig kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten auszuüben. Dazu bereitet das Berufskolleg Fremdsprachen für fremdsprachlich geprägte Aufgabenfelder vor, an der Gebhard-Müller-Schule mit den Schwerpunkten Englisch und Französisch, ab dem nächsten Schuljahr mit Spanisch anstatt Französisch. Die Zusatzprüfung zum „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistent“ ermögliche bei einem entsprechenden Notendurchschnitt den Einstieg in die Wirtschaftsoberschule.

Das Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (BKFH) führt innerhalb eines Jahres zur bundesweit anerkannten allgemeinen Fachhochschulreife. Hierauf können sich junge Erwachsene bewerben, welche über die Mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem beruflich einschlägigen Bereich verfügen oder mindestens fünf Jahre in einem Beruf tätig waren, welcher dem Besuch des kaufmännischen BKFH fachlich entspricht.

Der Preis des Landrats (für die beste Gesamtleistung) konnte drei Mal vergeben werden: an Tobias Guntermann (BKF2) sowie an Selina Manz (BKFH) und Luise Schwarzkopf (BK 2-2).

Der Gebhard-Müller-Preis (für die beste Leistung in Geschichte und Gemeinschaftskunde) konnte zwei Mal verliehen werden, an Manuel Geiger (BK II) und Anneli Härle (BKFH).

Schulpreise für Leistungen in allen BK-Klassen zwischen einem Notendurchschnitt von 1,0 und 1,5 gingen an Manuel Geiger (BK 2-1) und Luise Schwarzkopf (BK 2-2).

Belobigungen für Notendurchschnitte von 1,6 und 2,0 erhielten: Samuel Ahlemann, Timo Büchele, Saskia Dallmann, Elisa Geikl, Tobias Guntermann, Anneli Härle, Nora Imhof, Selina Manz, Julia Popp, Sonja Popp, Clarissa Reiter, Simon Rundel, Maximilian Schmierer, Tobias Schuhmacher, Elisabeth Smirnov, Selina Steidele, Lilien Tasev und Hanna Wörz.

Die 2022er Absolventen des Fachabiturs sind: Adam Robert, Ahlemann Samuel, Appel David, Baltres Kiara, Berger Stefanie, Berther Ingo, Beutel Theresa, Braig Daniel, Brkic Aleksandar, Büchele Timo, Bugar Sandra, Calasso Michelle, Cascorbi Lorenz, Ceran Ravza, Cristante Romina, Dallmann Saskia, Demirkiran Selina, Deumlich Ylvi, Do Tomy, Egel Evelyn, Engel Julianna, Erne Andreas, Ersing Nina, Feka Shpat, Fick Alisa, Fröhlich Marla, Geiger Manuel, Geikl Elisa, Göldner Loredana, Guntermann Tobias, Guter Tobias, Härle Annelie, Hauger Laura, Hecht Anais, Helmig Marco, Hepp Marvin, Hiller Daniel, Hontzia Noah, Hörner Susanne, Hubert Erwin, Huckle Jana, Imhof Nora, Isser Lara Marie, Jaiteh Fatou, Kahle Nina, Karnaoud Dounia, Kasap Taha, Krasniqi Yllka, Ladaeva Alisa, Ladel Malte, Lelkes Kai, Lupis Lovro, Manz Selina, Matoshi Trina, Mc Allen Shawn, Missel Niklas, Mitrovic Ana, Müller Erik, Münst Michelle, Musch Amelie, Nuic David, Popp Julia, Popp Sonja, Reiter Clarissa, Rundel Simon, Sauter Dominik, Schirmer Ralf, Schlachter Myriam, Schlosser Laura, Schmierer Maximilian, Schuhmacher Tobias, Schuppert Jonas, Schwarzkopf Luise, Selmani Loreta, Smirnov Elisabeth, Sonntag Jona, Steidele Selina, Steinhauser Dominik, Stührmann Hanna, Tasev Lilien, Uz Ceyda, Vlachodimos Nikolaos, Wörz Hanna und Zeitlmann Robin.