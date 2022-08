80 Waldbesitzer lernen, Borkenkäfer zu erkennen und zu bekämpfen

Für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ist es wichtig, Käferbefall frühzeitig zu erkennen und damit auch bekämpfen zu können. Deshalb hat das Kreisforstamt bei vier Veranstaltungen im Landkreis Biberach mehr als 80 Waldbesitzende zu diesem Thema geschult. Davon berichtet das Landratsamt in einem Schreiben

Fährt man zurzeit durch den Landkreis, fallen an vielen Stellen in den Wäldern braunverfärbte Nadelbäume auf. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Fichten, die von Borkenkäfern befallen wurden. Buchdrucker und Kupferstecher haben durch die trockene und heiße Witterung ideale Bedingungen um sich zu vermehren. Zudem verstärken immer länger werdende Trockenperioden im Klimawandel die Befallsanfälligkeit der Fichten.

Bei der Fortbildung lernten die Teilnehmenden zunächst die charakteristischen Merkmale von Borkenkäferbefall an Fichten kennen. Die Waldbesitzenden wurden hierbei besonders auf das braune Bohrmehl, Harztröpfchen am Stamm und die typischen Fraßspuren aufmerksam gemacht. Wichtige Themen waren auch die vorbeugenden Maßnahmen und das systematische Monitoring in gefährdeten Beständen. Zu guter Letzt wurde darüber informiert, wie Käferholz nach der Fällung unschädlich gemacht werden kann.

Das rege Interesse der Anwesenden zeige, dass der Wald immer mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt, schreibt das Landratsamt weiter. Das Kreisforstamt wird daher sein Bildungsangebot für Waldbesitzende und Waldinteressierte mit neuen Themen weiter ausbauen. Für September sind bereits drei Schulungen zur Jungbestandspflege geplant. Am 13. September lernen Waldbesitzende in Erolzheim, wann eine Jungbestandspflege nötig ist und welche Werkzeuge ihnen dafür zur Verfügung stehen. Die gleiche Schulung wird am 20. September in Ingoldingen-Grodt sowie am 27. September in Pflummern jeweils von 13 bis 16 Uhr angeboten. Weitere Informationen zur Schulung gibt es unter https://www.biberach.de/veranstaltungen. Für alle drei Termine ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07351/52 69 00 erforderlich.