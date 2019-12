80 Vereinsvertreter informieren sich über Datenschutz

Im Rahmen des Jahresprogramms zur Unterstützung von Ehrenamtlichen in Vereinen haben der Stadtjugendring, das Kreisjugendreferat und der Kreisjugendring Biberach einen Vortrag zum Thema „Datenschutz im Verein“ angeboten.

Referent Helmut Hiller konnte rund 80 Vertretern aus Vereinen und Organisationen des Landkreis Biberach die Hürden und Fallstricke, aber auch Kniffe und Tipps zum Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geben. Aufgrund der enormen Nachfrage musste der Vortrag in den großen Sitzungssaal des Landratsamtes verlegt werden. Dies zeigt, wie aktuell und verunsichernd das Thema Datenschutz für viele Vereine immer noch ist.

Helmut Hiller erklärte den Zuhörern, dass man beim Thema Datenschutz immer zwei Sichten beachten muss, die einzelne Person, die ihre Daten geschützt haben will und wissen, was wo gespeichert ist und verwendet wird. Und dann gibt es eben die Ehrenamtlichen im Verein, die die vielen Verwaltungsaufgaben zum normalen Vereinsablauf und Zweck bewältigen müssen. „Wichtig für jeden Verein und sei er noch so klein, dass er Datenschutzmaßnahmen ergreift“, ermahnt Helmut Hiller.

Wichtig sei auch, dass die Vereinsmitglieder, oder Eltern von Kindern bei Freizeiten informiert werden, was genau mit den Daten passiert. Was bei den meisten Zuhörern noch unbekannt war: Bei Einverständniserklärungen zum Beispiel für Ausflüge oder Freizeiten müssen bei Minderjährigen immer beide Erziehungsberechtigte unterschreiben, ist dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich, müssen die Gründe vermerkt werden.

Ausführlich ging der Referent auf die Themen IT-Einsatz und Verbreitung von Bildern ein. Die Zuhörer konnten den Abend mit viel Wissen und Anwendungstipps verlassen.