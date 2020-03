80-Jähriger übersieht Rettungswagen

Ein 80-Jähriger hat am Dienstag in Biberach trotz Blaulicht und Martinshorn den Vorrang eines Einsatzfahrzeuges in Biberach missachtet und so einen Unfall verursacht.

Kurz nach 11 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Die 19-jährige Fahrerin fuhr mit eingeschalteten Sondersignalen im Bismarckring in Richtung Waldseer Straße. Da die Ampel an der Kreuzung zum Alten Postplatz für sie auf Rot sprang, verringerte sie ihre Geschwindigkeit und fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein. Ein 80-Jähriger kam aus Richtung Alter Postplatz und fuhr bei Grün in die Kreuzung ein, ohne den Vorrang des Rettungswagens zu beachten. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Verletzte gab es keine, beide Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Paragrafen 35 und 38 der Straßenverkehrsordnung (StVO) befreien unter anderem Fahrzeuge der Polizei von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und bevorrechtigen sie vor allen übrigen Verkehrsteilnehmern. Diese haben „sofort freie Bahn zu schaffen“! Wenn Sie also während der Fahrt oder auch als Fußgänger ein Martinshorn hören, schauen Sie sich um, aus welcher Richtung das Einsatzfahrzeug kommt. Passen Sie ihre Geschwindigkeit an. Ein Verlangsamen und Anhalten am Fahrbahnrand ist kein Fehler. Sie schaffen dadurch Platz und Einsatzfahrzeugen wird ein ungehindertes Vorbeifahren ermöglicht. Auch an einer Kreuzung gilt, sich erst einen Überblick zu verschaffen und zu warten, bis alle Einsatzfahrzeuge vorbeigefahren sind. Achtung: Ein Einsatzfahrzeug kommt selten allein! Achten Sie auf eventuell nachfolgende Einsatzfahrzeuge.