8 Tagesmütter im Landkreis Biberach absolvieren höheren Qualifizierungsabschluss

Acht erfahrene Kindertagespflegepersonen haben es gewagt! Freiwillig absolvierten sie zusätzliche 140 UE um ihren Qualifizierungsstand von 160 auf 300 UE zu erhöhen. Die neue Qualifizierung mit 300 UE ist auf dem neusten Stand der Erwachsenenbildung und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Kindertagespflege. Die Teilnehmerinnen haben sich zu den Themen Kommunikation, Inklusion, Ernährung und pädagogischer Alltagsgestaltung mit der kompetenzorientierten Methode weitergebildet. Die Umsetzung durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen des Tagesmüttervereins Biberach, besonders durch Ricarda Walz, hat ein neues Zeitalter der Kursgestaltung eingeläutet. Frau Walz fungierte als Kontinuierliche Kursbegleitung (KKB) in mehreren Rollen: zum einen plante sie die Kursinhalten nach den neuen Methoden, war Fachreferentin bei vielen Themen und zum anderen begleitete sie intensiv die Teilnehmerinnen in ihrem Kompetenzerwerb. Die Teilnehmerinnen attestierten Frau Walz eine abwechslungsreiche, informative und lehrreiche Kursgestaltung sowie einen wertschätzenden Umgang miteinander. Insgesamt in 23 Kurseinheiten von Juni 2021 bis März 2022 kamen die Teilnehmerinnen jeweils am Donnerstag für 6UE in der Beratungsstelle des TMV in der Freiburger Str. 35 in Biberach zusammen.