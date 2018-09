785 Medien wurden im Freibad ausgeliehen

Der warme Spätsommer führte zu viele Ausleihen während der Sommerferien in der Freibadbibliothek der Stadtbücherei Biberach. Mit 785 Medien war die Nutzung auch höher als im Vorjahr.

Den Service, während der Sommerferien Medien im Biberacher Freibad ausleihen zu können, bietet die Stadtbücherei seit 2007 an. Mit Hilfe von Ferienjobbern konnte das Angebot dieses Jahr an 21 Tagen bei schönem Wetter umgesetzt werden. „Es ist toll, dass uns das Freibad Biberach jedes Jahr die Möglichkeit gibt, einen Stand aufzubauen“, freut sich Kinder- und Jugendbibliothekarin Corona Eggert. Vor allem von Kindern wird die Freibadbibliothek aktiv und ausdauernd genutzt. Bilderbücher, Spiele, Comics, aber auch viele Kinderromane wie „Greg's Tagebuch“ oder „Drei ???“ sind stark gefragt. Bei Erwachsenen kommen Zeitschriften sehr gut an, die sich gemütlich auf Liegestühlen in die Lektüre vertiefen. Für die Ausleihe der Medien fallen für die Freibadbesucher keine Kosten an. Lediglich ein Pfand muss hinterlegt werden.

Bei schlechtem Wetter stand Dank der Ferienjobber statt im Freibad im Ferienlager Hölzle eine Auswahl aus dem Bestand der Stadtbücherei zur Verfügung. Hoch im Kurs standen Witzebücher, Sachbücher, Comics und Kinderzeitschriften. An zehn Tagen wurden 300 Medien ausgeliehen. Gleichzeitig zu den Außenangeboten verzeichnete die Stadtbücherei auf dem Viehmarktplatz 17 168 Besucher im August – ebenfalls mehr als im vergangenen Jahr.