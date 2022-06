78 Unternehmen präsentieren sich Studierenden bei Jobmesse an Hochschule Biberach

Fehlende Rohstoffe und Engpässe bremsen aktuell viele Unternehmen aus. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der in der deutschen Wirtschaft einen neuen Höchststand erreicht hat. Besonders in den Bereichen Bau, Naturwissenschaft, Ingenieurwesen und Energie-Technik fehlt es an richtigem Personal. An der Hochschule Biberach haben sich bei der Jobmesse 78 Unternehmen präsentiert und Kontakte zu potenziellen künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geknüpft.

Laut Ingenieurmonitor swa Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) konnten im ersten Quartal 2022 bundesweit 151 300 offene Stellen nicht besetzt werden. Experten sehen dadurch sogar die Energiewende gefährdet, denn ohne die dafür benötigten Mitarbeitenden seien laut Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck die Klimaziele nicht zu erreichen. Umso wichtiger ist es für die Firmen, mit jungen Nachwuchskräften in direkten Kontakt zu treten, den Dialog zu suchen und sie für die technisch-ausgerichtete Arbeitswelt zu begeistern. In den Studierenden der Hochschule Biberach (HBC) muss diese Begeisterung zumindest nicht mehr geweckt werden – schließlich haben sie sich bereits für einen Studiengang in einem der gesuchten Bereiche entschieden.

Mit den Studiengängen BWL (Schwerpunkte in Bau und Immobilien, Energie und Klimaschutz, Unternehmensführung sowie Wirtschaftsrecht), Architektur, Bauingenieurwesen, Bau-Projektmanagement, Energie-Ingenieurwesen und Industrielle sowie Pharmazeutische Biotechnologie bildet die HBC jedes Semester Fachkräfte aus, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht werden.

Um die jungen Nachwuchskräfte und die auf sie angewiesenen Unternehmen zusammenzubringen, veranstaltet die Hochschule Biberach jedes Jahr eine große, interne Jobmesse. Pandemiebedingt konnte die Messe nun zwei Jahre lang nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Am 31. Mai feierte sie nun ihr Comeback – mit 78 kleinen und großen Unternehmen aus der Region und weit darüber hinaus.

„Nachdem wir letztes Jahr auf eine digitale Variante ausweichen mussten, sind wir froh, die Messe in diesem Jahr wieder vor Ort auszurichten. Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften sind wir auf dieses Zusammenspiel von Lehre und Praxis in vielen Bereichen angewiesen und wir möchten unsere Studierenden auf ihrem Weg ins Berufsleben so gut wie möglich unterstützen“, so Anna Weber, die als Teil des Referats für Hochschulkommunikation und Marketing die Messe mitorganisiert hat. „Wir setzen deshalb auf einen Mix aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen, um den Studierenden ein umfassendes Bild über ihre Optionen geben zu können.“ Die Studierenden könnten an diesem Tag vor allem das Gespräch mit Personalerinnen und Personalern üben und ein Gefühl dafür bekommen, welche Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt von ihnen verlangt werden – von den Fachkenntnissen bis zu den Soft Skills, sagt Anna Weber.

Egal ob Praktika, Werkstudentenjob, Partner für die Bachelor- oder Masterarbeit oder der erste richtige Job nach dem Studium: Für die rund 2500 Studierenden der HBC bot sich die Gelegenheit mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und vielleicht das ein oder andere Jobangebot an Land zu ziehen. „Eine Win-Win-Situation also für alle Beteiligten, deren Ziel es ist, Deutschlands Wirtschaft wieder anzukurbeln“, heißt es in der Pressemitteilung der HBC.