75 Jahre Befreiung Lager Lindele: Gedanken von Schülern aus Biberach

Die Klasse 9g der Dollinger-Realschule hat mit ihrer Klassenlehrerin Siliva Pollack das Buch „Um ein Haar – Überleben im Dritten Reich“ gelesen. Die Geschichte des jüdischen Mädchens Rosemarie, die die Autorin Marietta Moskin (1928-2011) darin erzählt, ist ihre eigene – sie gehörte zu den Juden, die am 23. April mit anderen Internierten aus dem Lager Lindele befreit wurden. Auch die Zeit in Biberach beschreibt sie im Buch.

Schüler der Dollinger-Realschule und des Pestalozzi-Gymnasiums haben Moskins Buch 2002/03 ins Deutsche übersetzt. „Anhand von Zitaten aus dem Buch zu Hass und Freiheit, haben meine Schüler überlegt, was das heute bedeutet und dazu Texte verfasst“, sagt Silvia Pollack. Die Zitate, mit denen sich die Texte auseinander setzen, lauten: „Hass ist so sinnlos! Es wühlt einen nur auf, wofür? Hass verletzt niemanden außer dich selbst!“ sowie „Frei zu sein, war nicht immer einfach. Auf einmal waren ganz neue Probleme zu bedenken, Probleme der Zukunft. Freiheit hieß, in eine normale Welt zurückzukehren, ein normales Leben zu führen.“

Diese Schülertexte sollten eigentlich bei der Feierstunde am Donnerstag vorgetragen werden. Weil das wegen der Corona-Pandemie nicht geht, veröffentlicht schwäbische.de sie an dieser Stelle.

Warum hassen, wenn man lieben kann?

Warum hassen, wenn man lieben kann? Rosie sagte sich bereits 1945, dass Hass sinnlos ist und es Menschen nur traurig und kaputt macht. Sie fand, dass es schon zu viel Hass auf der Welt gab und wir deshalb aufhören sollten, noch mehr Hass in die Welt zu setzen.

Warum hassen, wenn man lieben kann?

Warum Kriege führen, wenn Frieden herrschen kann?

Warum Menschen verabscheuen, wenn man Freundschaften führen kann?

Diese Fragen stellen sich viele, doch niemand kann sie beantworten.

Es gibt so viel Hass, alles ist auf den Menschen zurückzuführen. Hass ist ein Spiegelbild des Charakters. Merkt dabei niemand, dass deswegen der Untergang droht?

Aber woher kommt der Hass? Viele Leute spüren Unzufriedenheit in sich, diese wird durch Pessimismus, Selbsthass und zu wenig Zuneigung ausgelöst.

Egal, wohin man schaut, überall wird man mit Hass überschüttet, ob durch hassvolle Taten, verletzende Worte oder in den sozialen Medien, man wird oft damit konfrontiert und verletzt.

Sobald jemand damit anfängt, kommen immer mehr dazu, die es nicht abwarten können, Leute zu erniedrigen. Sie ertragen es sogar, die Leute, die dabei verletzt werden, leiden zu sehen, da sie so besessen sind von dem Gefühl, jemandem zu schaden. Warum sind sie innerlich so kaputt, dass sie kein Mitgefühl haben.

Jeder Mensch, der mit Hass konfrontiert wurde, verkraftet dieses Gefühl anders. Viele ignorieren und vergessen es, einige trifft es hart und sie trauern. Das Schlimmste ist, wenn die Person keine Schwäche zeigen will, und dadurch selber so wird.

In der Zeit des Nationalsozialismus war Hass stark ausgeprägt und viele unschuldige Frauen, Männer und Kinder haben es zu spüren bekommen. Der Hass war so enorm, dass sogar Millionen von Menschen diskriminiert, isoliert, deportiert und vernichtet wurden. Und warum war das so? Weil sie nicht in die Gesellschaft gepasst haben? So etwas passiert nicht durch einen gesunden Menschenverstand, sondern genau das passiert durch Unzufriedenheit und Selbsthass.

Natürlich gibt es auch Menschen auf der Welt, die sich dagegen gewehrt haben, sonst wären das Lager und viele andere damals nicht befreit worden. Diese Personen haben noch Mitgefühl und Liebe für die Leidenden gehabt und haben für ihre Freiheit gekämpft. Genau an ihnen sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Und sie haben unseren ewigen Respekt verdient. Diese Menschen haben uns gezeigt, dass wir in allen Situationen Mitgefühl gegenüber unseren Mitmenschen zeigen müssen. Sonst wird die Welt irgendwann von Hass überflutet sein.

Und zum Schluss sollten wir den Leidensweg dieser unschuldigen Mitmenschen nicht vergessen und für sie nochmal extra Liebe zeigen. So wie Rosies Mutter sagte: Hass ist sinnlos und verletzt niemanden außer dich selbst. Noch dazu kostet es viel Kraft und tut weh.

Ich möchte mit und unter Menschen leben, die sich tolerieren und akzeptieren, und sich gemeinsam für eine friedvolle Zukunft einsetzen.

geschrieben von Mia Zoric

„Freiheit ist das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt“

Freiheit – was bedeutet Freiheit überhaupt? Freiheit bezeichnet die Fähigkeit des Menschen, aus eigenem Willen Entscheidungen zu treffen. Die meisten Menschen sehen das heutzutage als selbstverständlich an, doch das war nicht immer so, wie Rosemarie Brenner uns in diesen Worten mitteilte. Wir bekamen in dem Buch „Um ein Haar“ so viele Eindrücke von Rosie und ihrer schrecklichen Lebenserfahrung.

Der Nationalsozialismus spricht von der inneren Freiheit und meint damit eine Gewissensfreiheit, Freiheit der Seele und eine Freiheit der gesamten Nation. Doch leider bezog sich das nur auf die Deutschen. Alltägliche Dinge, Freizeitgestaltungen und vieles mehr, Dinge, die für uns erst einmal normal klingen, nichts Besonderes sind, waren damals für Juden verboten. Zum Beispiel durften Juden nichts mehr besitzen, man wollte sie ausrotten und loswerden. Sie wurden als Ungeziefer bezeichnet.

Heutzutage sagt man nicht: „Du bist Jude, du darfst das gar nicht!“

Heutzutage ist es egal, was man für eine Sprache spricht oder egal, wie man aussieht. Diese Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, waren es im Nationalsozialismus für die Juden nicht.

Aber Antisemitismus gibt es heute leider doch wieder.

Während viele Deutsche damals normal weiterlebten, mussten Juden Schreckliches erleiden. Menschen wie Rosemarie wurde jegliches Recht und jeglicher Wille zur Entscheidung genommen, sie wurden diskriminiert, ausgegrenzt, isoliert und deportiert. Soweit war es damals mit der Freiheit des Menschen, oder genauer gesagt der Juden, gekommen.

Wir leben in Freiheit und nehmen diese als selbstverständlich an. Aber das ist sie nicht. Freiheit ist das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt. Und es gilt, diese zu bewahren und dafür zu kämpfen.

geschrieben von Jule Marie Ziegler

„Frei zu sein, war nicht einfach“

Wir leben in einer Welt im Jahr 2020, in der die größten Probleme sind, vielleicht nicht das neueste Handy zu besitzen, nicht den schönsten Stil zu haben oder vielleicht zu dick zu sein. Was wir damit sagen wollen ist, dass wir uns heute nicht bewusst sind, was wir eigentlich schätzen sollten – Frieden und Freiheit.

Wir müssen dankbar sein, dass wir in einer Zeit leben, in der hier kein Krieg herrscht, wir ein Zuhause haben, Kleidung und genügend Nahrung besitzen. All diese Dinge sehen wir als selbstverständlich. Als „normal“. Ohne zu wissen, wie gut es uns geht.

Man hört zum Beispiel Geschichten über den 2. Weltkrieg in der Zeit des Nationalsozialismus, in der das Wort „Freiheit“ gar nicht existiert hat. Doch keiner kann sich heute vorstellen, wie schlimm es wirklich war. Millionen von unschuldigen Menschen wurde das Gefühl der Freiheit einfach genommen. Eingepfercht hinter meterhohen Stacheldrahtzäunen und in staubigen, engen Baracken, abgetrennt von der Außenwelt. Familien wurden getrennt, Frauen und Kinder als arbeitsunfähig eingestuft, isoliert und umgebracht. Ebenso wurden auch diejenigen bestraft, die versuchten zu fliehen. Die Willkür der SS war grenzenlos. Die Gefangenen arbeiteten bis in die Nacht, ohne zu wissen, ob für sie morgen noch die Sonne aufgehen wird.

Für uns ist frei zu sein selbstverständlich. Wir kennen es nicht anders. Wir werden nur eingesperrt, wenn wir eine Straftat begangen haben. Außerdem sind für uns Hinrichtungen, qualvolle Folterungen und Vergasungen undenkbar. Wir kennen das Gefühl der Todesangst nicht und wissen auch nicht, wie es war, jahrelang voller Angst auf den nächsten Tag zu warten und zu hoffen, dass es überhaupt einen neuen Tag gibt.

Wir wissen eigentlich gar nicht, wie gut es uns geht. Wir denken nicht darüber nach, dass wir eigentlich überaus dankbar dafür sein sollten, dass wir in Frieden leben dürfen. Wir vergessen oft, dass sehr viele Dinge überhaupt nicht selbstverständlich sind und die Menschen früher dafür mit ihrem Leben gekämpft haben.

Heute ist es egal, welcher Nationalität man angehört, welchen Glauben man besitzt oder ob man krank ist. Jeder Mensch wird respektiert, so wir er ist. Es ist unglaublich, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und genau das sollten wir sehr schätzen.

Was würden wir empfinden und denken, wenn heute bei uns ein Krieg ausbrechen würde und bestimmte Menschen höher angesehen wären als andere? Wenn wir in Lager geschickt und jahrelang gequält werden würden?

Das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen und wollen wir auch nicht.

Der Frieden in unserer Gesellschaft muss erhalten bleiben, es muss dafür gekämpft werden, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Frieden und Freiheit mehr zählen als alles andere und dass die Welt von heute zu einem noch schöneren Ort wird und bleibt.

Klar gibt es für uns auch ab und an Zeiten, in denen das Leben für uns nicht einfach ist und wir uns alles andere als unbeschwert und frei fühlen. Aber dieses Gefühl des „Nicht-Freiseins“ ist ein ganz anderes als das früher.

geschrieben von Alina Hepp, Laura Pietryga, Viola Lingenhöle, Antonia Ludwig

Warum hassen?

„Hass ist sinnlos! Hass verletzt niemanden außer dich selbst!

Hassen kostet zu viel Kraft. Und es tat weh.“

Die Haare ab

wie ein Knab.

Der Körper krank

und Hungers schlank.

Voller Dreck in Baracken,

alle dort hungernde Schabracken.

Ein Zaun so hoch wie ein Haus,

die Gefangenen wollen nur hier raus.

Viele müssen hier leben,

sie alle nach Essen streben.

Tote liegen auf den Straßen

und da, noch mehr von den vergasten.

Krankheit wütet wie ein Sturm,

streitet um jeden Wurm.

Kinder ohne Lachen

wühlen im Schmutz nach Sachen.

Der Magen knurrt,

dies Hass erschnurrt.

Niemand will hier leben,

alle innerlich nach Freiheit streben.

Ungeduldig wartet der Hass,

implodiert in meinem Kopf,

ätzt sich durch meine Gedanken,

tropft in mein Herz,

vergiftet mein Gewissen,

kämpft sich frei,

schwimmt zur Oberfläche,

befreit, atmet, lebt –

und stirbt DOCH

einen langsamen Tod.

Wo Liebe wächst, gedeiht Leben.

Wo Hass aufkommt, droht der Untergang.

geschrieben von Joelina Gerster

75 Jahre Befreiung Lager Lindele

Schrecken

Juden wurden von den Nazis verachtet,

ihnen wurde nach dem Leben getrachtet.

Als ich das sah, öffnete sich Um ein Haar mein Mund

und ich tat meinem Schrecken, meinem Ekel und meiner Wut kund.

Die Schrecken von damals sind unvergessen,

aber leider auch noch heute in den Flüchtlingslagern anzutreffen.

Schweigen

Zum Schweigen brachte die Furcht meine Stimme

und ich hielt mehrmals inne.

Aber nein! Aufstehen und reden,

denn nur so kann der Mensch überleben!

Die Nazis schwiegen über ihre Vergehen,

weil sie genau wussten, welche Verbrechen sie begehen!

Schmerz

Schmerz riss mich in die Wirklichkeit zurück,

Um ein Haar hätte er mich damals erdrückt!

Tiefe Wunden – gebrannt in meine Seele,

immer das Ausführen der harten Befehle!

Nun ist es vorbei, ich kann es kaum glauben!

Doch den Schmerz spüre ich noch immer in den Tränen meiner Augen.

Wahrheit

Die Wahrheit kommt immer ans Licht,

dafür verantworten mussten und müssen sie sich vor Gericht.

Die Bevölkerung wollte es nicht wahrhaben,

obwohl sie den Rauch sahen an vielen Tagen.

Die Wahrheit sagen können all die, die das überlebten,

und damit zu leben, ist ein täglicher, innerer Kampf.

Verantwortung

Klar war damals schon den Alten,

dass sie die Zukunft können nicht mehr verwalten.

Verantwortung für diese ist von den Jungen bald zu übernehmen

und das ist sicher kein einfaches Leben.

Unschuldig wurden viele vom Tod geholt,

wir müssen heute verhindern, dass sich diese Zeit wiederholt.

Gemeinsam können wir das auch schaffen,

aber wir müssen uns alle erst mal friedlich zusammenraffen!

geschrieben von Roswitha Gottschalk, Lena Schenk und Malina Leippert