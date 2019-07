72-Stunden-Aktion: Koordinierungskreis dankt den 33 Aktionsgruppen

Knapp 150 Aktionsgruppenteilnehmer der 72-Stunden-Aktion haben am Sonntag trotz der Hitze den Weg nach Biberach ins Jugendhaus 9teen gefunden. Dem Koordinierungskreis (KoKreis) der Dekanate Biberach und Saulgau war es wichtig, sich in gebührender Form für die überwältigende Beteiligung der 33 Aktionsgruppen zu bedanken – unter anderem mit einem Pizzawagen.

Wie das Jugendreferat in einer Pressemeldung mitteilt, blickte BDKJ-Dekanatsleiterin Lisa Rehberg zunächst kurz auf die spannende Zeit während der Sozialaktion Ende Mai zurück, bevor Tamara Forschner spannende, witzige und sehr eindrucksvolle Impressionen in einem Aktionsfilm präsentierte, der die Vielfältigkeit und das Engagement der Aktionsgruppen widerspiegelte. Von der Erstellung diverser Grill- oder Freizeitplätze, der Auseinandersetzung mit den Themen Demokratie oder Europa, der Wiederverwertung von Upcycling-Kleidungsstücken bis zur Organisation eines Flohmarkts für Kinderspielzeug, dessen Erlös an die Kinderstiftung ging – „die Bandbreite der Aufgabenstellung sowie deren fantastische Umsetzung wurde in dem Film wieder deutlich“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Was bleibt, ist bei allen Beteiligten ein breites Grinsen“, so Chris Schlecht, Dekanatsjugendreferent und verantwortlich für die Aktion in den Dekanaten Biberach und Saulgau. „Dies alles wäre aber nicht ohne die immense Unterstützung vor Ort möglich gewesen, angefangenen von den Aktionsgruppen über jegliche Unterstützung vor Ort, Eltern, KGR, Firmen, Sponsoren, um nur einige zu nennen.“ Sein besonderer Dank gilt dem KoKreis, der sich über ein Jahr auf die Aktion vorbereitet und die 33 Aktionsgruppen intensiv betreut hat.

Wir es eine 72-Tage-Aktion?

Und wie geht’s weiter? „Über 1000 junge Menschen in 33 unterschiedlichen Projekten haben uns allein in den Dekanaten Biberach und Saulgau gezeigt, wozu sie in der Lage sind“, so Schlecht weiter. „Und darauf dürfen und können wir alle sehr stolz sein. Ein Fehler wäre es jetzt, den Fokus wieder von der Jugend zu nehmen, sondern jetzt erst recht darauf achten, diesen Schwung und diese Motivation in den Alltag mitzunehmen. Junge Menschen müssen nicht (nur) geleitet, sondern vor allem begleitet werden. Und wenn wir es als Erwachsene schaffen, uns ab und an mal in die Lebenswelt Jugendlicher hineinzudenken, wie wir es bei der 72-Stunden-Aktion erlebt haben, profitieren wir alle davon und zeigen der Jugend. dass wir sie ernst nehmen.“

Als eine von vielen begeisterten Teilnehmern stellte die elfjährige Johanna fest: „Ich find’s echt blöd, dass wir bis zur nächsten 72-Stunden-Aktion wieder so lange warten müssen. Und 72 Tage wären viel besser gewesen als nur 72 Stunden. Könnt ihr das mal den Verantwortlichen so weitergeben?“ Die Entscheidung ob und wann es eine Neuauflage gibt, wird auf der Bundesversammlung des BDKJ im Frühjahr 2020 entschieden.