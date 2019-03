70000 Euro Schaden bei Hausbrand in Stafflangen

Erheblicher Sachschaden ist am Donnerstagabend beim Brand eines Wohnhauses in Stafflangen entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19.15 Uhr wurde die Feuerwehr in einen Weiler bei Stafflangen gerufen. Ein Bewohner hatte einen Brand in einem Wohnhaus bemerkt. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen. Dieses war nach Mitteilung der Polizei in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie geht davon aus, dass eine defekte Dichtung an einem Rohr die Flammen verursacht hat. Der 52-jährige Bewohner blieb unverletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 70000 Euro.