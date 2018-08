6748 Euro für den Blapf-Jugendfonds

Wie die Jahre zuvor sind die Verkaufszahlen des Jugendgetränks Blapf auch im Jahr 2017 wieder gestiegen. Rund 135 000 verkaufte Flaschen entsprechen einer Steigerung um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

So konnte die Mosterei Steigmiller-Lutz jüngst 6748 Euro an die Verantwortlichen des Kreisjugendrings Biberach (KJR) übergeben. Mit dabei waren auch die neue Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, Maria Wiedergrün, und die neue pädagogische Fachkraft Svenja Link, die ab 1. September hauptamtlich für den KJR tätig sein werden.

Mit jeder Flasche Blapf spendeten die Käufer fünf Cent an den Blapf-Jugendfonds, aus dem schon etliche Projekte der Jugendarbeit gefördert werden konnten. Dieses Jahr werden damit das evangelische Jugendwerk Laupheim bei der Renovierung von Jugendräumen, die Gründung einer Poi-Gruppe in Reinstetten, ein Benefizkonzert der Matthias-Erzberger-Schule für Kamerun, die 1. Bundesbudenspiele der Schussentalbude, Toleranztage der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim und die Renovierung eines Ferien- und Waldrandspielplatzes von Warapu in Laupertshausen gefördert. Für einen Zuschuss aus dem Fonds können sich Initiativen und Jugendgruppen, die in und für ihre Gemeinde etwas für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen, bewerben.