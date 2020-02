66-Jährige prallt mit ihrem Wagen mit drei Autos zusammen

Drei Verletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag im Biberacher Stadtgebiet.

Laut Polizeiangaben war gegen 14.30 Uhr eine 66-Jährige in der Waldseer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich Kolpingstraße habe die Frau mit ihrem Opel nach links abbiegen wollen, sagte sie später der Polizei. Sie fuhr jedoch geradeaus und stieß mit drei Autos zusammen. Deren Fahrerinnen warteten in der Gegenrichtung auf beiden Fahrspuren an der roten Ampel. Auf der Abbiegespur stand eine Nissan-Fahrerin und auf der Geradeausspur eine Renault- und eine VW-Fahrerin.

Die Opel-Fahrerin kollidierte mit allen drei Autos, wobei der Renault etwa 20 Meter nach hinten geschleudert wurde. Die Opel-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, die 69-jährige Renault-Fahrerin und die 41-jährige VW-Fahrerin leichte. Der Rettungsdienst brachte alle drei Frauen ins Krankenhaus. Die Nissan-Fahrerin blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Waldseer Straße musste halbseitig gesperrt werden. Zur Unfallzeit herrschte starker Schneefall. Nach Erkenntnissen der Polizei aus Biberach sei die mutmaßliche Verursacherin zu schnell und möglicherweise ungebremst in die Kreuzung eingefahren.

Zeugen sollen sich unter Telefon 07351/4470 melden.