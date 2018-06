65 Jahre Eheleben schweißen zusammen

Vor 65 Jahren haben Ilse und Arthur Handtmann sich das Ja-Wort gegeben. Am Mittwoch haben sie eiserne Hochzeit gefeiert.

Der Biberacher Unternehmer Arthur Handtmann, Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters, war im Kriege Flakhelfer und Offiziersanwärter bei den Fliegern. Nach Kriegsende kam der junge Mann in amerikanische Gefangenschaft in Bad Kreuznach, entwich mit drei weiteren Biberachern auf einem Transport nach Heilbronn den Bewachern, und zu Fuß kamen alle vier nach Hause zurück.

Er übernahm bald die Verantwortung für die aus dem Krieg zurückgekommenen 20 Mitarbeiter. Seine spätere Frau Ilse, ebenfalls eine Biberacherin, absolvierte damals im Büro der kleinen Firma als 16-Jährige eine Ausbildung zur Industriekauffrau.

1950 war Arthur fertiger Maschinenbauingenieur, Ilse hatte 1951 ihre Ausbildung abgeschlossen; 1952 wurde geheiratet. Für das Unternehmen war Kreativität gefragt. Aus abgestürzten Flugzeugen beschaffte man sich Material, aus denen man Waffeleisen herstellte. Das Unternehmerpaar steckte voller Ideen, war erfolgreich und die Firma wuchs.

Ilse Handtmann war während des Aufbaus der Firma zu Hause für die Erziehung der drei Kinder zuständig. In ihrer Freizeit trieben beide Sport: Tennis im Sommer, Skilaufen im Winter. Mehr als vier Urlaubswochen im Jahr gönnten sie sich nicht, das Unternehmen wurde niemals lange allein gelassen. Handtmann: „Wir mussten die Zukunft der Unternehmensgruppe sichern, in jedem Bereich sollte jährlich eine Innovation kreiert werden.“ Inzwischen haben die Jubilare 17 Enkelkinder und einen 15jährigen Urenkel, ein weiterer Urenkel ist unterwegs. Die Enkel sind weit verstreut von Aachen bis Tianjin in China, dort leitet einer der Enkel eine Handtmann-Produktionsfirma. Mit ihnen ist die nächste Generation im Unternehmen bereits gesichert.

Ilse Handtmanns Hobby ist das Lesen, das Hobby ihres Mannes ist und bleibt das Unternehmen. Sieben Jahre war Arthur Handtmann Mitglied der CDU-Fraktion im Biberacher Gemeinderat. Viele Auszeichnungen würdigen die besonderen Leistungen eines außergewöhnlichen Unternehmers. 2015 erhielt Handtmann das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.

Am Mittwoch war auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler unter den Gratulanten, der die Glückwünsche der Stadt Biberach überbrachte und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte.