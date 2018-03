65 Ehejahre schweißen zusammen

Das Ehepaar Edmund und Selma Lamparter feiert am Sonntag in der Waldseer Straße das Fest ihrer Eisernen Hochzeit.

Die beiden deutschstämmigen Jubilare stammen ursprünglich aus weit voneinander entfernten Teilen der damaligen Sowjetunion. Edmund kommt vom Kaukasus, aus Aserbaidschan, Selma hat in der Ukraine das Licht der Welt erblickt. Im Zuge der von Stalin veranlassten Verschleppungen von Russlanddeutschen kamen sie nach Kasachstan, nach Zelinograd, Selma erst noch über Polen. In Kasachstan verbrachten die beiden auch den größten Teil ihres Lebens, er lebte dort seit 1941, sie seit 1945.

Und beide trafen sich 1950 in einer Disco. Edmund war 19, Selma 20 Jahre alt. Drei Jahre später, 1953, im Todesjahr des Diktators, heirateten die beiden. Edmund arbeitete damals als Elektriker, Selma war Köchin in ein einem Kindergarten. Mit 60 Jahren gingen die beiden schließlich in Rente.

Edmund Lamparters Schwester lebte schon länger in Friedrichshafen, und so machten sich beiden 1990 auf den Weg und kamen nach Deutschland, zuerst zu seiner Schwester an den Bodensee. Ein Jahr später folgten die Kinder und Enkel den Eltern und Großeltern, später ließ sich die ganze Familie in Biberach nieder. Das Ehepaar hat drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Die darauf folgende Enkel-Generation besteht aus drei Mädchen und zwei Buben. Zwei Urenkel vervollständigen bis jetzt die Familie.

Die Kinder der Lamparters sind ebenfalls in Biberach zuhause. Eine der Enkelinnen lebt mit ihrem Mann in China. Die Söhne und einer der Enkel sind wie der Vater und der Großvater ebenfalls Elektriker, die Tochter hat Elektrotechnik studiert.

Urlaube gab es im Leben der beiden „eisernen“ Eheleute kaum. Noch in der Kasachstan-Zeit war man einmal am Schwarzen Meer, von Deutschland aus auch in Holland und in Mallorca. Für Sport oder andere Hobbys blieb in dem arbeitsreichen Leben wenig Zeit.

Gefragt nach den schönsten Erlebnissen in ihrer Ehe, antworten sie die Geburt der Kinder. Und ihre größten Wünsche sind Gesundheit und ein langes friedliches Zusammenleben.