6489 offene Arbeitsangebote in der Region

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach beträgt zwei Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 2,4 Prozent. Im Juli 2018 wurden im Landkreis 2279 Arbeitslose gezählt und damit 40 mehr als im Juni, aber 427 weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang innerhalb der Jahresfrist liegt bei 15,8 Prozent. Der Landkreis Biberach weist gemeinsam mit dem Landkreis Rottweil die niedrigste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf.

Arbeitgeber im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu dem auch der Landkreis Biberach gehört, meldeten im Juni 1639 neue Stellenangebote, 162 mehr als im Juni. Arbeitskräfte suchen überwiegend der Handel, das verarbeitende Gewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Der Stellenbestand umfasst 6489 offene Arbeitsangebote. Das sind 798 mehr als im Vorjahr. Vergleicht man den durchschnittlichen Bestand der vergangenen zwölf Monate mit dem Vorjahreszeitraum, so zeichnet sich vor allem in den Bereichen Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation sowie im Gesundheits- und Sozialwesen ein verstärkter Personalbedarf ab. Gesucht werden aktuell Fachkräfte in den Metall- und in den Maschinenbauberufen, im Bereich Lager und Logistik, im Verkauf, in den Pflegeberufen, im Gastgewerbe, Kraftfahrzeugtechniker und Informatiker.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im Juli 1169 Arbeitslose registriert (Juli 2017: 1444). Die Erhöhung um 55 gegenüber dem Vormonat ist insbesondere auf das Ende der Schul- und Ausbildungszeit bei Jugendlichen zurückzuführen.

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Arbeitslosengeld-II-Bezug betreut, hat sich die Zahl der Arbeitslosen auf 1110 Personen verringert. Im Vergleich zum Juni sind dies 15 Arbeitslose weniger. Zum Juli des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 152 Personen gesunken, was einer Verringerung um zwölf Prozent entspricht. Im Jahr 2018 konnten bisher 457 Arbeitsuchende (Vorjahr 407) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden.

Derzeit werden im Jobcenter 2296 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 40 weniger als im Juni und 171 weniger als im Vorjahr. Damit nahmen im Juli insgesamt 4905 Bürger des Landkreises Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Anspruch. Dies sind 6,5 Prozent weniger als vor einem Jahr, als 5248 Bürger Leistungen des Jobcenters bezogen.

Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 1102 (Vormonat: 1117) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil, was einer Zunahme um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zusätzlich unterstützt der Landkreis 401 Personen (Vormonat: 414) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung.