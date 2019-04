Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach ist im April von 2,0 auf 1,9 Prozent gesunken. Damit weist der Landkreis erneut die niedrigste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf, gefolgt vom Hohenlohekreis, Rottweil, Alb-Donau-Kreis und Bodenseekreis mit jeweils 2,2 Prozent.

Insgesamt waren im Kreis Biberach 2161 arbeitslos gemeldet (März: 2048). Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im April 1227 Arbeitslose registriert (März: 1171).

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, hat sich die Zahl der Arbeitslosen auf 934 Personen verringert. Dies ist die niedrigste Zahl seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005. Im Vergleich zum April des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 173 Personen gesunken In den ersten vier Monaten des Jahres wurden 215 Arbeitsuchende (Vorjahr: 239) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm sind derzeit 6232 offene Stellen gemeldet. Fachpersonal wird insbesondere in den Metall- und Maschinenbauberufen sowie in den Elektroberufen gesucht. Ein großer Bedarf besteht auch an Lagerfachkräften, Berufskraftfahrern und Verkäufern. Weiter werden in den Gesundheits- und Pflegeberufen, in den Informatikberufen, in den Ausbau- und Zimmereiberufen sowie in Berufen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Fachleute gesucht.

„Bei den Stellenneumeldungen zeigten sich die Arbeitgeber in der Region wie schon im März zurückhaltender“, so Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ulmer Arbeitsagentur. Regionale Arbeitgeber meldeten 1614 neue Stellen. Das sind 34 weniger als im März. Im Vorjahresvergleich ist der Zugang an neuen Arbeitsangeboten um 144 zurückgegangen.