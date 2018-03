600 Schüler schnuppern in Angebote am BSZ

Zu einem gemeinsamen Workshoptag haben die Karl-Arnold-Schule (KAS) und die Matthias-Erzberger-Schule (MES) am Biberacher Kreis-Berufsschulzentrum am Dienstag eingeladen. Insgesamt hatten sich 600 Schüler von neun Schulen im Kreis angemeldet. Sie konnten zwischen 53 verschiedenen Workshops wählen. „Ziel des Workshoptags ist es, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote unserer Schulen zu präsentieren“, sagt KAS-Schulleiterin Renate Granacher-Buroh. „Dabei ist es uns sehr wichtig, die Duale Ausbildung noch bekannter zu machen.“ Zudem gebe es so viele Berufe, die die Schüler gar nicht mehr kennen.

Bei den Workshops war für jeden etwas dabei: von der Bestimmung des Zuckergehalts in Cola über Robotertechnik bis hin zum Bau eines Dachstuhls war alles dabei. Die beiden Klassenkameraden Johannes Schmidt und Janis Bundschu von der Realschule Ochsenhausen haben sich für Workshop zur Programmierung eines Lego-Mindstorm-Roboters entschieden: „Ich finde es mega cool hier“, sagt der 15-jährige Johannes Schmidt. „Das Thema hat mich sehr interessiert, vorher kannte ich das nicht.“ Auch Janis Bundschu findet den Tag super: „Dass der Tag veranstaltet wird, ist toll. Er gibt uns die Chance was Neues zu lernen“, sagt der 15-jährige aus Laubach.

Und genau das ist das Ziel des Workshoptags, den es bereits zum fünften Mal gibt: „Es geht uns hier um die berufliche Bildung der Schüler“, sagt MES-Schulleiterin Hildegard Ostermeyer. „Viele wissen heute gar nicht mehr, welche Aufgaben genau hinter einem bestimmten Beruf stecken. Wir können wenigstens einen Einblick geben.“

Sarah Janßen macht beispielsweise gerade eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA). Ihr macht es Spaß, den Schülern etwas von ihrer Arbeit zu präsentieren „Hier können wir zeigen, was wir bisher gelernt haben.“ Gemeinsam mit den beiden Workshop-Teilnehmerinnen Kiara Ademi und Julia Walger startet sie den Test, wie viel Zucker in Cola und in Cola Light ist. Den beiden Realschülerinnen aus Riedlingen machen die Messungen Spaß.

Spaß haben auch die Schüler in der Holzwerkstadt, die von den Zimmerer-Azubis gezeigt bekommen, wie man einen Dachstuhl fertigt. „Das ist richtig cool hier, ich wollte schon immer so etwas bauen“, sagt der 13-jährige Christoph Simmler aus Rot an der Rot. Gemeinsam mit den Lehrlingen dürfen die Teilnehmer zeichnen, sägen und hämmern. „Es ist toll, den Schüler das weiterzugeben, was man selbst gelernt hat“, sagt der 19-jährige Lucas Bernhardt.

Dass auch Mädchen beim Zimmerer-Workshop dabei sind, freut Schulleiterin Renate Granacher-Buroh besonders: „Unser Anliegen ist es schon, mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern, und das gelingt uns schon.“