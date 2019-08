60 Jahren Blutspende in Biberach: Ohne Ehrenamt, kein Überleben

Die nächsten Termine für die Blutspende in Biberach sind am Dienstag, 6. August, und am Montag, 2. September, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr im DRK-Zentrum. Die größte Spendergruppe einer Firma oder eines Verein bekommt ein Spanferkel geschenkt. Zudem gibt es anlässlich des Jubiläum Eis und es wird im Anschluss an die Spende gegrillt.

Spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

Alternative Blutspendetermine und weitere Infos zur Blutspende gibt es unter der gebührenfreien Hotline unter Telefon 0800/1194911 oder unter www.blutspende.de

Weitere Infos zum DRK-Ortverein gibt es unter www.drk-biberach.de