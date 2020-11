60-Jähriger missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen hat am Sonntag ein Mann bei einem Verkehrsunfall bei Biberach erlitten.

Gegen 14.15 Uhr war ein 60-Jähriger in Biberach in der Birkenharder Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Nordwest-Umfahrung. Im Einmündungsbereich bog er mit seinem Auto nach rechts in die Kreisstraße 7532. Dabei achtete er nicht auf die Vorfahrt eines von links kommenden Autofahrers. Der fuhr in Richtung Bundesstraße 312. Die Autos stießen zusammen, wodurch der 38-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Er ging später in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit Der Sachschaden an den Autos beträgt nach Polizeischätzung rund 20 000 Euro.