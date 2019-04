60 Besucher lassen sich typisieren

Die Mitglieder der Bude „Brühlkeller“ haben vom Erlös des Stafflanger Weihnachtsmarktes und einer Spende insgesamt 2672 Euro an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in Ulm übergeben. Beim Weihnachtsmarkt hatte die Bude eine DKMS-Typisierungsaktion organisiert, dabei ließen sich 60 Besucher für eine Stammzellenspende registrieren.

Der „Brühlkeller“ setzte mit der Typisisierungaktion ein besonderes Signal. Im Foyer der Festhalle bildete sich eine Schlange. Wattestäbchen wanderten in Münder und danach in eine Plastikhülse. Die 60 registrierten Personen stehen nun als potentielle Spender auf der Liste der DKMS. Die Kosten für die Registrierung werden nicht vom Gesundheitssystem übernommen. Hierfür spendete die Firma Nord-Süd Klimatechnik in Stafflangen 800 Euro, sodass am Ende 2672,77 Euro für die DKMS in Ulm zusammenkamen.

Nico Russ hat seinem genetischen Zwilling bereits zweimal Stammzellen gespendet und läuft ehrenamtlich mit dem DKMS-Trikot bei verschiedenen Läufen mit. Im Auftrag der DKMS Ulm hat er die Registrierung initiiert. „Das ist ganz harmlos“, erzählte der 25-jährige Russ. Mit einem Wattestäbchen werde in der Wangeninnenseite ein Abstrich gemacht. „Es kann jederzeit einen selbst oder jemanden aus der eigenen Familie treffen“, sagt Nico Russ. Deshalb sei es wichtig, dass sich viele registrieren lassen.

„Es war eine super Idee, die die jungen Leute vom Brühlkeller motiviert hat und die sie mit Nico Russ umgesetzt haben“, sagte die Schirmherrin Elisabeth Jeggle.

Während die Formation „Staffl-Blech“ mit weihnachtlichen Weisen den Weihnachtsmarkt umrahmte, boten Stafflanger Vereine und Gruppen an den Ständen selbst gemachte Produkte an. So verkauften die Ministranten Waffeln, der Gartenbauverein bot Deko-Artikel und Sonja Müller Naturkosmetik an. Die Grundschule Stafflangen war mit Kaffee und Kuchen präsent und der „Brühlkeller“ verkaufte Wurst, Pommes und Steaks, Glühwein und Punsch. Die Kinder wurden vom Nikolaus (Dieter Dursch) beschenkt.

Der „Brühlkeller“ ist eine in Stafflangen etablierte Bude. Die Mitglieder im Alter von 29 bis 33 Jahren haben den gut besuchten Weihnachtsmarkt zum wiederholten Mal organisiert. Der Erlös geht immer an eine soziale Einrichtung. „Wir verdienen dabei kein Geld“, sagte Christian Jeggle, alle Einnahmen würden abzüglich der Kosten als Spende weitergegeben.