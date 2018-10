571 Teilnehmer schwimmen 2953 Kilometer für den guten Zweck

Von Leistungsschwimmern über Mannschaftsschwimmer bis hin zu Hobbyschwimmern ist von Samstag auf Sonntag im Biberacher Hallensprtbad alles vertreten gewesen. Gemeinsam sind 571 Menschen für den guten Zweck geschwommen. 25 Stunden lang herrschte Hochbetrieb im Wasser, insgesamt sind knapp 2953 Kilometer zusammengekommen. Am Ende kamen gab es einen Scheck im Wert von über 6500 Euro für das Suizidpräventionsprojekt „U25“ der Caritas. Hauptorganisator Klaus Würstle von der TG Biberach ist sehr zufrieden.

Die Bahnen eins bis sechs waren durchgehend mit eifrigen Schwimmern jeden Alters belegt. Manche kraulten, manche schwammen Brust, manche trugen die volle Ausrüstung von Badekappe bis Taucherbrille, andere sprangen ohne weitere Schwimmhilfsmittel ins Becken. Die einen schwammen zügig, andere wiederum gemütlich, jeder in seinem eigenen Tempo. Schon um kurz nach elf am Samstagmorgen überstieg die Zahl der Starter auf über Hundert an. Eröffnet wazrde das 25-Stunden-Schwimmen pünktlich um zehn Uhr von Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler, er wagte sich ebenfalls für den guten Zweck ins Wasser und brachte es am Ende auf eine Strecke von 2,1 Kilometer. Vor dem Sprung ins Becken erhielt jeder Teilnehmer seine Startnummer in Form einer Körperbemalung. Niemandem war ein Zeit- oder Distanzlimit gesetzt. Glücklicherweise wurde es den Schwimmern mit Unterhaltung mehrerer Gruppen und durchgehender Popmusik im Hintergrund nie wirklich langweilig. Viele waren auch mit ihren Freunden und Bekannten gekommen.

Daniel Ribitsch aus Biberach ist Leistungsschwimmer und hatte ein Ziel: „Ich möchte heute zehn Kilometer schwimmen. Vier habe ich schon geschafft“, erzählte er am Morgen. Der Zwölfjährige konnte innerhalb der 25 Stunden Pause machen, aber auch wieder anfangen, wann immer er mochte. Somit musste er die Strecke nicht am Stück bewältigen und konnte sich dazwischen eine Pause gönnen. Seine Mama war als Begleitung und Helferin mit dabei und fand die Stimmung im Bad wie bei einem Wettkampf.

Tatsächlich herrschte so etwas wie eine kleine Konkurrenz zwischen manchen Teilnehmern. Besonders die Mannschaften waren ehrgeizig, viele Kilometer zu bewältigen und am Ende einen Preis einzuheimsen. Reinhold Türr wollte das mit seinem Team, dem SV Sulmetingen, ebenfalls schaffen. „Letztes Jahr kam der Gesamtsieger zum Beispiel aus unserem Team.“ Der 56-Jährige verbrachte mit seinen Teamkameraden die Nacht im Bad auf einer Isomatte. „Klar ist es schwierig bei ständigem Betrieb zur Ruhe zu kommen, aber 25 Stundnen lang kann man ja auch nicht durchwimmen.“ Zum Event im Biberacher Hallensportbad kommt der Untersulmetinger ger: „Hier sind einfach Spaß- und Wohltätigkeitscharakter vereint, man kann einen guten Zweck unterstützen und sich gleichzeitig amüsieren.“