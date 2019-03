570 Sportler kommen zur Bogen-DM nach Biberach

In der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach finden von Freitag bis Sonntag die deutschen Hallenmeisterschaften im Bogenschießen statt. Mehr als 570 Schützen schießen um die nationalen Einzeltitel in der Halle. In sieben Alterskategorien wird zudem der nationale Mannschaftstitel ermittelt. Bereits 2005 war Biberach Veranstaltungsort dieses nationalen Großereignisses. Ausrichter damals wie heute: der SV Essendorf, der BSC Laupheim, die SGi Bad Schussenried sowie die Bogensportabteilung der TG Biberach.

Emsiges Treiben am Donnerstagvormittag in der Wilhelm-Leger-Halle. Zahlreiche Helfer der vier ausrichtenden Vereine bereiten alles für die deutschen Meisterschaften vor. Nicht nur die Halle mit ihren 36 Scheiben, auch der Eingangsbereich und das Foyer müssen entsprechend hergerichtet werden. „Für uns ist es eine tolle Sache, dass die vier Vereine wieder zusammen diese Veranstaltung ausrichten“, sagt Lars-Oliver Seidel, stellvertretender Vorsitzender des BSC Laupheim. „So haben wir auch die Manpower, die wir brauchen.“

Sportler aus der Region dabei

Die Bedingungen in der Wilhelm-Leger-Halle für eine Bogen-DM bezeichnet Seidel als „grandios“. Eine Einschätzung, die offenbar auch der Deutsche Schützenbund teilt. Schließlich findet die deutsche Meisterschaft nach 2015 erneut an der Riß statt. „Die Veranstaltung vor vier Jahren war für uns ein großer Erfolg“, sagt Lars-Oliver Seidel. Seinerzeit hatten sich die vier Vereine um die Ausrichtung beworben, jetzt wurden sie für die zweite Auflage in Biberach angefragt. Und Gerd Venohr vom SV Essendorf betont: „Wir sind gerne Gastgeber.“

Zumal die Verantwortlichen auf die Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015 setzen können, was in vielen Bereichen eine Erleichterung ist. Beispielsweise bei der Verpflegung. „Das Essen ist bei solchen Veranstaltungen ein großes Thema“, weiß Günter Schilling (TG Biberach). „Jetzt können wir viel besser kalkulieren.“ Neben den mehr als 570 Schützen – darunter Günter und Radmila Schilling (beide TG Biberach), Lena Wentzel (BSC Laupheim), Lino Keul (SV Laupheim) sowie Isabel und Sven Herzig aus Stafflangen, die für die SGi Welzheim antreten werden – erwarten die Ausrichter in den kommenden drei Tagen auch rund 5000 Zuschauer.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Sportgeräte: Der Recurvebogen ist derzeit der einzige zugelassene Bogen bei Olympischen Spielen. Weitere „Bogenarten“ bei der DM in Biberach sind der Compound- und der Blankbogen – alle Disziplinen schießen auf 18 Meter Entfernung.

Die Stars: Der Titel im Recurve-Wettbewerb der Frauen dürfte nur über Michelle Kroppen (Ebersberg) gehen. Die Kaderschützin hat sich in der Weltspitze etabliert, errang 2018 Weltcup-Silber in Salt Lake City/USA und krönte sich jüngst beim Bundesligafinale in Wiesbaden mit ihren Teamkollegen von der BSG Ebersberg zum deutschen Mannschaftsmeister. Bei den Männern sind zahlreiche Bundesligaschützen am Start, beispielsweise Carlo Schmitz (Holten), Eric Skoeries, Christoph Breitbach (beide Berlin) oder Heiko Keib (Isernhagen). Und mit Claudia Wohlleben (Oberkotzau) ist sogar eine aktuelle Weltrekordlerin in Biberach dabei. Die Recurve-Mastersschützin verbesserte vor wenigen Wochen den Weltrekord in ihrer Altersklasse auf 573 Ringe (von 600 möglichen). Im Compoundbereich sollten die Kaderschützen Sebastian Hamdorf, Marcel Trachsel (Seedorf), Marcus Laube (Garbsen) und Lars Klingner (Berlin) wie auch Pia Eibeck, Kristina Heigenhauser, Velia Schall oder Pia Eibeck (Seedorf) ebenfalls vorne zu erwarten sein.

Teilnehmer: Mehr als 570 der besten deutschen Bogenschützen werden in Biberach erwartet. Die jüngsten Teilnehmer bei der DM sind Schüler ab 14 Jahren. Die ältesten Schützen sind über 60 Jahre.

Altersklassen: Es gibt folgende Altersklassen: Schüler (jünger als Jahrgang 2005, nur Recurve), Jugend (jünger als Jahrgang 2002), Junioren (jünger als Jahrgang 1999), Damen/Herren, Masters (50-65 Jahre) und Senioren (ab 66 Jahre). Der Blankbogen findet nur bei den Damen/Herren und der Mastersklasse seinen Einsatz.

Ablauf: Alle Schützen schießen 60 Pfeile auf eine Entfernung von 18 Meter. Die Maximalringzahl die erreicht werden kann, sind 600 Ringe. Um in den Finalrunde zu kommen, sollte man mindestens 585 Ringe treffen, wobei der Zehner nur etwas größer als eine Zwei-Euro-Münze ist. Beim Compoundbogen ist der Zehner nur so groß wie eine Zehn-Cent-Münze. In der Endrunde der Frauen- und Herrenklasse Recuve am Samstagnachmittag schießen die besten 16 Schützen in Zweierteams im K.o.-System gegeneinander. (sz)