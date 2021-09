57-Jähriger fällt auf Betrüger herein

Einem Betrüger ist ein 57-Jähriger in den vergangenen Tagen in Biberach aufgesessen. Der Mann hatte in den vergangenen Wochen einen Bericht über den Handel mit Kryptowährung gelesen und forderte Informationen dazu an. Ein Unbekannter meldete sich bei ihm und gab sich als Broker aus.

Weil der 57-Jährige in der Geldanlage eine hohe Rendite vermutete, gab er dem Unbekannten über eine Software Zugriff auf seinen PC. Gemeinsam richteten sie ein Konto ein. Um sich später das erwirtschaftete Kapital auszahlen zu lassen, sollte der Geldanleger im Vorfeld Gebühren bezahlen. In der Hoffnung das große Geld zu machen, überwies der Mann einen hohen fünfstelligen Betrag. Als sich der Geldanleger dann seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er immer wieder vertröstet. Schließlich wurde er misstrauisch. Nun hat die Biberach Polizei (Telefon 07351/4470) die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Wer auf der Suche nach einer lukrativen Geldanlage ist sollte besonders bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein. Denn dahinter können Anlagebetrüger stecken, die mit dem Versprechen auf traumhafte Gewinne, beispielsweise hohe Zinsen, an das Geld leichtgläubiger Anleger wollen. Dabei kommt ihnen die für Laien oft undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte entgegen, aber auch die angesichts traumhafter Renditen fehlende Vorsicht potenzieller Anleger.