53 Schüler schaffen die Mittlere Reife

53 Schülerinnen und Schüler der Realschulabschlussklassen am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Biberach haben ihre Abschlusszeugnisse bekommen. Trotz der Corona-Beschränkungen hatte die Zeugnisübergabe und die Verabschiedung der Absolventen einen festlichen Rahmen. Das berichtet die Schulleitung.

Herausgeputzt, wie es sich für ein ordentliches Fest gehört, haben in zwei aufeinanderfolgenden Festakten 53 Absolventen der Realschule am BSBZ ihre Abschlusszeugnisse aus der Hand von Schulleiter Markus Holzschuh erhalten, heißt es im Bericht. In Corona-Zeiten sei es ja nicht so einfach, einen würdigen Rahmen für eine solche Feier zu gestalten. Daher habe vor allem im Vorfeld etwas Wehmut mitgeschwungen, als man erkennen musste, dass es ein ausgelassenes Fest wie in den vorangegangenen Jahren mit Gottesdienst, Buffet und buntem Allerlei nicht geben könne. Dennoch stellten sich beide Klassen mit Kreativität und Tiefgang der Aufgabe, jetzt erst recht eine schöne Abschiedsstunde zu gestalten. In den Augen der Schulleitung gelang beides den Schülern auf beeindruckende Weise.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Rektor Holzschuh gestalteten beide Klassen einen spirituellen Impuls. Es ging dabei um das zentrale Thema Vertrauen, das in verschiedenen Texten beleuchtet wurde. Auch Zitate aus dem Morgenkreis wurden hinzugefügt, so zum Beispiel, dass man nicht alles selbst tragen müsse, weil Gott einem viel abnehmen kann, so man ihn denn in sein Leben lässt. Neben der Vermittlung der erworbenen schulischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen rückte Rektor Markus Holzschuh in seiner Rede Werte wie Selbstständigkeit, Haltung sowie Vertrauen in den Fokus des Bildungs- und Erziehungsauftrags an der „Bischof“.

Schüler sollen „wetterfeste Persönlichkeiten“ sein

Hier zitierte er aus einer Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der in seiner Funktion als Innenminister des Landes Baden-Württemberg vor 40 Jahren bei der Einweihung des BSBZ das Ziel formulierte, Schüler zu „wetterfesten Persönlichkeiten“ zu bilden. Mit „wetterfest“ meinte Herzog Menschen, die auch mit Misserfolgen und Rückschlägen umgehen können. Ebenso wurde das Leitwort einer Caritas-Kampagne aufgegriffen: Sei ein Gutmensch – oder anders ausgedrückt: Sei gut, Mensch. Wichtig sei es, das Gute weiterzutragen, egal ob im persönlichen Umfeld, im Verein, oder in anderen Gruppierungen. Nur wenn aus „Ichlingen“ ein „Wir“ wird, verändere sich die Welt zum Besseren.

Neben dem Dank an Eltern, Verwaltung und Schüler hob Markus Holzschuh die Arbeit der Elternvertreter hervor und bedachte deren Engagement mit einem Präsent. Elternvertreterin Birgit Heisler rief die Absolventen zu Mut und Engagement auf und mahnte, dass es bei schwierigen und komplexen Themen und Fragen nie nur leichte Antworten gäbe. Mit einem Segenswunsch schloss sie ihre Rede. Die beiden Klassensprecherinnen der Klasse 10a, Lia Sodeikat und Ann-Kathleen Lauber, bedankten sich mit einer Rede in Reimform vor allem bei ihrem Klassenlehrer Johannes Lessmeister für dessen geduldige Unterstützung. Ebenso wurden alle ehemaligen Klassen- und Fachlehrer mit einem Blumenpräsent bedacht. Ein launiges Ratespiel, bei dem Kinderbilder zugeordnet werden mussten, beendete den Festakt.

Nach einer Desinfektionspause beging die Klasse 10b ihren Schulabschluss und bekam in einer feierlichen Übergabe ihre Zeugnisse. Elternvertreterin Sabine Böck setzte in ihrer Rede den Fokus auf Ehrlichkeit, Respekt und Fairness. Den Schülern erklärte sie, dass Lernen ein lebenslanger Prozess sei und die Schule des Lebens nie ende. Die beiden Klassensprecher Juliana Houben und Jonas Ditscheid – gleichzeitig auch Schülersprecher – überzeugten in ihrer frei gehaltenen Rede: „Was ist wichtig? – Binomische Formeln oder Relativätze?“, lautete die Eröffnungsfrage, um schließlich Werte wie Freundschaft und Beziehung, Offenheit für Neues, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative zu betonen. „Hört auf euer Herz“, rief Juliana am Ende ihren Mitschülern zu. Lieder, die Florine Walter und Stella Manca vortrugen, verliehen der Feierstunde einen besonderen Glanz, ebenso die Bildershow, mit der Yannik Frank und Noah Mayer die gemeinsame Schulzeit Revue passieren ließen. . Klassenlehrer Jörg Seethaler schloss mit dem Hinweis, dass ein Schmetterling nur dann fliegen könne, wenn er sich durch Anstrengung und großer Mühe selbst aus dem Kokon befreie. Mit dem irischen Segensgruß, instrumental am Klavier vorgetragen, endete die Feier.

Preise und Belobigungen

Preise erhielten in der Klasse 10a Sabrina Frick, Miriam Heisler, Lilian Höfler, Olivia Imhof, Hanna Kehm, Ann-Kathleen Lauber, Antje Ruf und Quentin Steinhauser. In der Klasse 10b wurden mit einem Preis ausgezeichnet Linus Albus, Sophie Gerner, Sarah Heinzler, Noah Mayer und Florine Walter.

Eine Belobigung bekam in der Klasse 10a Leines Haberbosch, in der Klasse 10b erhielten Juliana Houben und Luis Walter jeweils eine Belobigung.

Mit dem Hilde-Frey-Preis wurde Antje Ruf aus der Klasse 10a ausgezeichnet. Sie erzielte einen Notendurchschnitt von 1,2.

Absolventen der Klasse 10a: Celine App, Sabrina Frick, Leines Haberbosch, Miriam Heisler, Daniel Hiller, Lilian Höfler, Olivia Imhof, Hanna Kehm, Kennel Magdalena, Nelly Kohler, Ann-Kathleen Lauber, Jannis Mayer, Neo Müßler, Miriam Noherr, Leon Petkovic, Cian Ritter, Antje Ruf, Tobias Schmidt, Daniel Shaw, Heiko Siegel, Lia Sodeikat, Quentin Steinhauser, Ana Tabak, Felicitas Walter, Johannes Zeidler.

Absolventen der Klasse 10b: Linus Albus, Ines Blank, Hanna Böck, Jonas Ditscheid, Noemi Ederle, Ronja Engelberg, Yannik Frank, Sophia Gerner, Sarah Heinzler, Melissa Hoch, Tatjana Hölz, Juliana Houben, Nora Imhof, Jan-Henning Keck, Carleen Kind, Dennis Kluge, Stella Manca, Noah Mayer, Leonie Mohr, Vanessa Müller, Lea Niedermaier, Manuel Persterer, Robin Ströbele, Florine Walter, Luis Walter, Ann-Sophie Weckerle, Leonie Welti, Paul Zeh.