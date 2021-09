51-Jähriger onaniert am ZOB

Am Dienstag hat die Polizei einen 51-Jährigen in Biberach in Gewahrsam genommen. Gegen 18.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass der Mann am ZOB stehend mehrfach vor anderen Personen onaniert habe.

Die Beamten brachte den betrunkenen Mann auf ein Polizeirevier. Wie sich herausstellte, war der 51-Jährige bereits gegen 15 Uhr in ähnlicher Weise auf dem Kirchplatz aufgefallen. Dort brachte ihn der Rettungsdienst aufgrund seines Gesundheitszustands ins Krankenhaus. Das hatte er zwischenzeitlich verlassen. Nun endete der Tag für den 51-Jährigen in der Gewahrsamszelle.