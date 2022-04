51-Jähriger bei Arbeitsunfall leicht verletzt

Nach einem Unfall beim Schwimmbad in Biberach kam ein Mann am Samstag ins Krankenhaus. Das teilt die Polizei mit. Der Mann sei gegen 16.30 Uhr mit Arbeiten im Außenbereich des Hallenbadgeländes in der Memminger Straße beschäftigt gewesen. Er mischte Chemikalien an. Dabei atmete der 51-Jährige Dämpfe ein, die zu Atembeschwerden geführt haben.

Die Feuerwehr rückte daraufhin an und sperrte den Gefahrenbereich ab. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.