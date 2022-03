50 000 Euro für schöne Plätze im Kreis Biberach

„Engagieren & Kassieren“, die 2018 ins Leben gerufene Spendenaktion der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“, geht in eine neue Runde. Im Jahr 2022 lautet das Motto „Frischer Wind für schöne Plätze“. Bis zu 50000 Euro aus der Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach stehen zur Verfügung, um gemeinschaftlich genutzte Plätze wieder herzurichten oder neu anzulegen. Gemeinnützige Organisationen oder Vereine im Landkreis Biberach, die dabei bei sich vor Ort anpacken wollen, können sich ab sofort bewerben.

Ein Spielplatz, dessen Geräte und die Gestaltung dringend erneuert werden sollte, ein Grillplatz, der eine neue Ausstattung wie Sitzbänke, Tische oder eine neue Bepflanzung erhalten sollte oder auch Plätze in den Dörfern, die neu gestaltet werden sollen – all das will „Engagieren & Kassieren“ in diesem Jahr unterstützen. Den Ideen, um schönen Plätzen in unserem Landkreis frischen Wind einzuhauchen, sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Vereine sollen anpacken

Wichtig dabei ist: Es braucht Vereine oder Organisationen, die dabei selbst anpacken wollen. Die finanzielle Unterstützung kommt aus der Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach. Wer Ideen hat, kann sich ab sofort mit seinem Projekt und seinem Verein oder seiner Organisation bewerben.

Auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher oder Gemeindeverwaltungen wissen oft, welche Plätze eine Auffrischung nötig hätten oder neu gestaltet werden könnten, um das Ortsbild oder die Landschaft aufzuwerten und den Freizeitwert zu erhöhen. Mitunter fehlt aber im Gemeindesäckel des Geld dafür, weil andere Dinge gerade in der Pandemie einfach notwendiger sind. Auch hier besteht die Möglichkeit, sich bei „Engagieren & Kassieren“ eine Unterstützung zu holen. Einzige Bedingung: Es braucht einen örtlichen Verein oder eine Organisation, die bereit ist, die Aufgabe anzupacken und eine Bewerbung einreicht. Da empfiehlt es sich, wenn Bürgermeister oder Ortsvorsteher „ihre“ Vereinsbosse einfach mal darauf ansprechen und zum Mitmachen animieren.

Unsere Heimat noch schöner gestalten

Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach hofft auf viele starke Bewerbungen: „Frischer Wind für schöne Plätze – unter diesem Motto fördern wir speziell die zahlreichen schönen Plätze in unserer Region, die insbesondere im Sommer zum Verweilen einladen. Solche Plätze am Ortsrand, direkt in der Stadt oder in der freien Natur dienen der Gemeinschaft und sind oft schutzlos der Witterung ausgesetzt. Deshalb setzen wir uns sehr gerne für deren Erhalt oder Erneuerung ein und unterstützen diese Projekte finanziell.“

Auch Juliana Rapp, Geschäftsführerin der „Schwäbischen Zeitung“ im Landkreis Biberach wünscht sich, dass viele Vereine und Organisationen diese Chance nutzen. „Gerade während der Corona-Pandemie haben viele Menschen wieder die eigene Umgebung und deren Wert für Freizeit und Naherholung neu entdeckt. Mit ,Engagieren & Kassieren’ schaffen wir dieses Jahr die Möglichkeit, unsere Heimat direkt vor der Haustür noch ein bisschen schöner zu gestalten.“

So funktioniert die Bewerbung

Und so funktioniert es: Sie als Verein, gemeinnützige Organisation oder Institution aus dem Landkreis Biberach stellen Ihr Projekt/Ihre Idee zum Um- oder Neugestalten eines Platzes vor und wie sie sich engagieren wollen – im Gegenzug kassieren Sie dafür eine finanzielle Unterstützung von der Kreissparkasse Biberach, sofern das Projekt von unserer Jury ausgewählt wird.

Sie können sich mit Ihrem Projekt online auf schwäbische.de/engagieren bewerben. Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls auf dieser Homepage. Unter allen Einsendungen wählt unsere Jury spannende Projekte aus und berichtet über diese in der „Schwäbischen Zeitung“.

Neben der Angabe der Kontaktdaten müssen folgende Fragen bei der Bewerbung beantwortet werden:

Wie möchten Sie den öffentlichen Platz für die Gemeinschaft neu gestalten, wiederherstellen oder modernisieren?

Warum soll gerade dieser Platz neugestaltet oder wiederhergestellt werden? Wie wird er von der Gemeinschaft genutzt?

Wie sieht der Platz aktuell aus und wo befindet sich dieser?

Höhe der gewünschten finanziellen Spende? Höhe der Gesamtkosten des Projekts?

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai möglich. Alle Projekte, für die ein Zuschuss beantragt wird, sollten idealerweise bis Ende September 2022 umgesetzt sein.