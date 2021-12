5000 Euro für „Kinder in Not“

Wie auch im vergangenen Jahr haben Tobias Christmann und Michael Heinzelmann, Geschäftsführer der Biberacher Immobilienfirma C&H Gruppe, speziell die Weihnachtszeit dafür genutzt, um sich vor Ort sozial zu engagieren. Dieses Jahr wurde die Stiftung „Kinder in Not“ mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Die Stiftungsinitiative gibt es seit 2008 und wird derzeit von acht Partnern und vielen Unterstützerinnen und Unterstützern getragen und ist in Biberach im Alfons-Auer-Haus in der Kolpingstraße 43 ansässig. Das Spektrum an Hilfeleistungen reicht von der individuellen Hilfe von Kindern in Notlagen bis hin zur Förderung von Projekten, die Kindern und Jugendliche in einer schwierigen Lebenssituation Begleitung und Unterstützung bringen.