500. Mitglied bei der BSG

Die Bürgersozialgenossenschaft (BSG) Biberach hat kürzlich das 500. Mitglied begrüßt. Aus diesem Anlass überreichte das Vorstandsmitglied Alfred Groner einen Blumenstrauß an Dieter Haubensack. Seit 2015 bietet die Genossenschaft alltagsbezogene Unterstützung an unter anderem als stundenweise Hilfe im Haushalt, zur Betreuung von Pflegebedürftigen oder zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Mehr als 70 Alltags-und Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter stehen an einzelnen Tagen in der Woche bis zur Ganztagsbetreuung durch osteuropäische Haushaltsshilfen zur Verfügung. Die Vermittlung von Dienstleistungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt Biberach und dem städtischen Seniorenbüro. Die Geschäftsstelle der Genossenschaft in der Schwanenstraße 10 ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.