50 Sportler freuen sich über eine neue Gürtelfarbe

An der jüngsten Gürtelprüfung im Taekwondo in Biberach nahmen 50 Sportler der TG Biberach unter den geltenden Hygienemaßnahmen erfolgreich teil und tragen nun den nächsthöheren Gürtel.

Die Farbe des Gürtels zeigt im Taekwondo die Erfahrung eines Sportlers. Anfänger starten mit einem weißen Gürtel und arbeiten sich dann über gelb, grün, blau und rot bis schwarz vor, dazwischen werden sie jeweils noch mit einem Streifen unterteilt. Bei der jüngsten Prüfung waren alle Gürtelfarben vertreten. 20 Taekwondo-Neulinge traten zur ersten Prüfung an und bewiesen, dass sie die Ausführung der Grundtechniken beherrschen. Nach erfolgreichem Demonstrieren der Schläge und Tritte in die Luft, auf die Pratze und ersten Partnerübungen wurden alle mit dem gelben Streifen belohnt.

Mit zunehmendem Gürtelgrad werden auch die Prüfungsinhalte anspruchsvoller. So musste zum Beispiel Evelyn Faber für ihren schwarzen Streifen den Formenlauf, den Einschritt-Kampf, die Selbstverteidigung, den Wettkampf sowie verschiedene Pratzenübungen vorzeigen. Sie meisterte alle Prüfungsinhalte problemlos und darf sich nun mit dem schwarzen Streifen schmücken.

Sehr zufrieden zeigte sich Trainer und Prüfer Kai Penteker mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. „Dieses Jahr war pandemiebedingt kein einfaches für den Hallensport, wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wieder so viele Sportler am Taekwondo-Training teilnehmen.“ Besonders lobende Worte fand der Trainer für die Sportler, die im Lockdown fünfmal die Woche am Onlinetraining teilnahmen.