50 Seiten über Biberachs berühmten Dichter

„Der Dichter und Denker der Stadt“ ist eine Neuveröffentlichung über Wieland und Biberach, herausgegeben vom Verein Wieland-Gesellschaft und gestaltet von der Werbeagentur Elsner Elsner. Der Leser erfährt Wissenswertes, Interessantes und sicherlich auch Überraschendes aus Wielands Leben, von seiner Kindheit (geboren 1733) bis hin zu seiner Zeit als Kanzleiverwalter (1760-1769) in der Freien Reichsstadt Biberach.

Das 50 Seiten starke Heft bietet mit einem Wechsel von ansprechenden Bildern und kurzen, informativen Texten Einblicke in alle wichtigen Stationen aus Wielands Leben in Biberach. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die ehemalige Stadtkanzlei gelenkt (heute Hindenburgstraße 3), in der sich sowohl Wielands Amts- als auch seine Wohnräume befanden. Hier hat er gearbeitet und gelebt, zunächst als Junggeselle, wegen seiner Affäre mit Christine Hogel aus Biberach kritisch beäugt von der damaligen Stadtgesellschaft, später dann, hier vermählt mit Anna Dorothea von Hillenbrand aus Augsburg und seiner jungen Familie. Und hier erlebte er die, im Nachhinein betrachtet, wohl produktivste Zeit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Die ehemalige Stadtkanzlei mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten ist natürlich bis in die Gegenwart hinein von Interesse bei der Beschäftigung mit Wielands Leben und findet ihren Niederschlag zum Beispiel in einer Moritat, einem Schattenspiel oder einem Vortrag in jüngster Zeit.

Diese Neuveröffentlichung ist erhältlich zu einem Preis von zehn Euro in folgenden Geschäften in Biberachs Innenstadt: Stadtbuchhandlung, Schreibwaren Mayer–Der Pflüger, vom Fass Biberach, Herrenmode Kugler-Mauer, Ehrlich Leder sowie im Museum Biberach und im Rathaus.